Letiště ve Francii ruší kvůli stávce dispečerů stovky letů, dotkne se to i Česka

Stovky zrušených letů si vyžádá stávka letových dispečerů, která ve čtvrtek začala ve Francii. Na dva dny kvůli ní omezují přílety a odlety letiště v Paříži i dalších francouzských městech. Pařížské terminály omezují provoz o čtvrtinu, ale třeba v Nice či Bastii ruší polovinu letů. Nízkonákladová společnost Ryanair oznámila, že zruší celkem 170 spojů do Francie. Stávka omezí i spojení s Prahou.

Stovky zrušených letů si vyžádá stávka letových dispečerů, která ve čtvrtek začala ve Francii. Na dva dny kvůli ní omezují přílety a odlety letiště v Paříži i dalších francouzských městech. Zatímco pařížské terminály omezují provoz o čtvrtinu, například v Nice či v Bastii ruší polovinu letů, informují média. Nízkonákladová společnost Ryanair oznámila, že zruší celkem 170 spojů do Francie. Stávka se dotkne i spojení s Prahou.

Dispečeři protest za lepší pracovní podmínky naplánovali na konec týdne, v němž francouzským školákům končí výuka a letiště bývají velmi vytížena začátkem prázdninových cest. Stávkovat budou členové druhé největší odborové organizace dispečerů UNSA-ICNA.

Úřad pro civilní letectví (DGAC) požádal aerolinky, aby ve čtvrtek snížily počet letů na pařížských letištích o 25 procent. Terminály v Lyonu, Marseille či Montpellier mají omezit provoz o třetinu, Nice či Bastia až o polovinu.

V pátek by na pařížských letištích mělo být až o 40 procent letů méně, pro ostatní terminály se požadavky většinou nemění.

"Přes tato preventivní opatření se na francouzských letištích dají očekávat významné problémy a zpoždění," uvedl úřad podle listu Le Figaro.

Letecká společnost Air France oznámila, že upraví počet svých letů, konkrétní údaje zatím nezveřejnila. Ryanair se dnes a v pátek chystá zrušit celkem 170 letů, což naruší cestovní plány více než 30 tisíc lidí, uvedla agentura Reuters.

Pražské letiště v Ruzyni v souvislosti se stávkou eviduje zatím jeden zrušený let, a to dnes kolem poledne do Paříže, uvedla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.