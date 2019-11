Euro jako past. Měna byla strategická chyba, říká guvernér maďarské centrální banky

Euro byla strategická chyba, napsal guvernér maďarské centrální banky do nedělního vydání listu Financial Times. Jednotliví členové by měli mít možnost v příštích desetiletích eurozónu opustit a ti, kteří v ní zůstanou, by se měli pokusit vytvořit udržitelnou globální měnu, uvádí György Matolcsy.

Maďarsko není členem společenství platícího eurem a podobně jako Česká republika si nestanovilo termín, do kdy se euro zavazuje přijmout. Související Zpomalení německé ekonomiky tvrdě zasáhne celou V4. Problémy přijdou z několika stran "Existuje škodlivé dogma, že euro bylo 'normálním' krokem směrem ke sjednocení západní Evropy. Společná evropská měna však vůbec nebyla normální, protože nesplňovala téměř žádný základní předpoklad," pokračuje Matolcsy. Dvacet let po zavedení eura chybí prvky, které by úspěšnou globální měnu charakterizovaly: společný stát, rozpočet, který by představoval aspoň 15 až 20 procent hrubého domácího produktu (HDP) eurozóny nebo ministr a ministerstvo financí eurozóny, vysvětluje šéf maďarské centrální banky. Podle Matolcsyho by Evropa měla hledat cesty, jak se dostat z eurové pasti, kterou, jak se podle něj často zapomíná, vytvořili Francouzi ze strachu před sjednoceným Německem a německou Evropou. Nejenže se tohoto cíle prý dosáhnout nepodařilo a silné Německo je zpět, ale i sám Berlín, který díky euru slabšímu než jeho marka mohl ve velkém exportovat, se začal cítit v bezpečí a zanedbal investice do infrastruktury a nového průmyslu, zmeškal digitální revoluci, podcenil nástup Číny a nepodařilo se mu vytvořit panevropské firmy schopné čelit globální konkurenci. Evropané by se podle maďarského guvernéra měli vzdát snu o mocnosti, jejíž měna by konkurovala Spojeným státům a dolaru. Vedl totiž ke skryté i otevřené válce USA proti eurozóně a Evropské unii, napsal Matolcsy. Na závěr vyzval k reformě Maastrichtské úmluvy, která v roce 1992 stanovila podmínky pro přijetí eura.