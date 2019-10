Další meta pokořena. Česku se podle OECD poprvé povedlo porazit v bohatství Španělsko

Po Řecku a Portugalsku přeskočilo Česko v "žebříčku bohatství" další z původních zemí EU. Loni totiž těsně překonalo v hrubém domácím produktu na obyvatele v paritě kupní síly - tedy v jednom z klíčových ukazatelů výkonnosti ekonomiky - rychle rostoucí Španělsko. Ukazují to nejnovější data Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Česko dohání západ Evropy. Podle nejnovějších dat OECD loni dosáhlo v HDP na obyvatele po přepočtu na kupní sílu 39 741 amerických dolarů, zatímco Španělsko "jen" 39 711 dolarů. Zjednodušeně to znamená, že Čech si za své příslušné pomyslné HDP (produkt, co ekonomika vytvoří jako celek) koupí doma více než Španěl.

"Česko dlouhodobě dohání ekonomicky vyspělejší státy Evropy, některé z nich už i předhání. Jedná se například o státy jižního křídla eurozóny, včetně právě Španělska, které byly obzvláště těžce zasaženy dluhovou krizí první poloviny končícího desetiletí. Dluhová krize silně poškodila ekonomiky jihu eurozóny, například tamní průmysl. Země střední a východní Evropy zdaleka tak těžce zasaženy nebyly, což jim umožňuje se nyní právě s jižní částí eurozóny srovnávat rychleji než s jinými částmi eurozóny," vysvětluje analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Za sebou jsme sice již před časem nechali i své sousedy Slováky, Maďary a Poláky, i tak jsme v "žebříčku bohatství" - tedy srovnání podle HDP na hlavu v paritě kupní síly - mezi evropskými státy na 16. místě. A například průměr Evropské unie činí 43 561 dolarů.

Navíc i tato data mají svá úskalí - ukazatel hrubého domácího produktu na hlavu zahrnuje i objem produkce, která posléze odtéká ze země ve formě dividend. Kovanda upozorňuje, že pokud by se bral v potaz odliv a příliv dividend - tedy pokud bychom počítali takzvaný hrubý národní důchod na hlavu místo hrubého domácího produktu na hlavu - bylo by Česko pravděpodobně stále za Španělskem.

Ani podle údajů Eurostatu Češi Španělsko loni ještě nepředstihli. Obě země v roce 2018 shodně dosáhly 91,2 procenta průměru Evropské unie. "Letos už ale nejspíše Španělsko necháme za zády, česká ekonomika aktuálně roste rychleji než španělské hospodářství. Na dohled je Itálie, kterou bychom mohli dostihnout za několik málo let," říká pro Aktuálně.cz ekonom společnosti Deloitte David Marek.

HDP na osobu podle parity kupní síly dle OECD



Země 2018 1. Lucembursko 113 137 USD 2. Irsko 83 081 USD 3. Švýcarsko 68 079 USD 4. Norsko 65 515 USD 5. USA 62 853 USD 6. Island 57 453 USD 7. Nizozemsko 56 326 USD 8. Rakousko 55 513 USD 9. Dánsko 55 138 USD 10. Austrálie 54 144 USD 11. Německo 53 749 USD 12. Švédsko 53 249 USD 13. Belgie 50 442 USD 14. Kanada 48 107 USD 15. Finsko 47 946 USD 16. Eurozóna 46 145 USD 17. OECD 45 760 USD 18. Velká Británie 45 505 USD 19. Francie 45 149 USD 20. EU 43 561 USD 21. Japonsko 42 823 USD 22. Malta 42 710 USD 23. Itálie 41 837 USD 24. Nový Zéland 40 713 USD 25. Jižní Korea 40 096 USD 26. Izrael 39 932 USD 27. Česko 39 741 USD 28. Španělsko 39 711 USD

Itálie loni v HDP na obyvatele dle parity kupní síly dosáhla podle OECD výše 41 837 dolarů - je na tom tedy stále lépe než Česko i Španělsko.

Také vyspělejší část Evropy je o nutný kus jinde - Německo, Rakousko i Skandinávie dosahují HDP na obyvatele v paritě kupní síly kolem 120 až 130 procent průměru Evropské unie. "Abychom se jim přiblížili, musela by česká ekonomika růst dlouhodobě podstatně rychleji než dosud. Jenže to by musela mít naše země smysluplnou dlouhodobou koncepci vývoje a do své budoucnosti více investovat, což se bohužel neděje," podotýká Marek.

Problém je podle něj také v tom, že se sice průměru EU přibližujeme, ale Evropě obecně ujíždí vlak v ekonomice celosvětové. "Podíl Česka na globální ekonomice bohužel dlouhodobě klesá," dodává ekonom.

Ekonom Komerční banky Michal Brožka pro Aktuálně.cz upozorňuje, že způsobů, jak srovnávat velikosti ekonomik, je hned několik. V tomto případě Česku napomohlo posílení české koruny po skončení intervencí ČNB. "Pokud se HDP v přepočtu na hlavu pohybuje tak blízko jako v případě ČR - Španělsko, může se stát, že o náskok přijdeme i v případě drobných revizí statistických dat. Drobná revize dat může žebříčky opět promíchat. Navíc je velmi problematický přepočet různých cenových hladin," doplňuje Brožka.