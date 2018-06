Hledáme zajímavé cedule, nápisy i hrozby. Pošlete je do soutěže a můžete vyhrát

Viděli jste zajímavý nápis, ceduli či vzkaz, který vás zaujal nebo pobavil? Podělte se o něj s našimi čtenáři ve druhém ročníku soutěže o nejlepší ceduli. Vybrané fotografie čtenářů ukážeme na webu Aktuálně.cz a vítěz získá elektronické předplatné některého z titulů Economie.

Praha - Sebevědomý malíř, co to svým dvojsmyslným reklamním nápisem "Natře všem". Automat, po němž zbyl jen nápis a místo stroje má odpadkový koš. Nebo podivná schránka na psy či piktogram, který vedle mužů a žen myslí i na mimozemšťany. To jsou typy nápisů, které dorazily do redakce Aktuálně.cz i po skončení loňského utkání o nejlepší ceduli.

Vyhlašujeme proto druhý ročník soutěže. Pokud jste si v minulosti vyfotili zajímavou ceduli nebo na dovolené uvidíte zajímavý nápis či vzkaz, pošlete nám ho přes webový formulář, který najdete na této adrese.

Nejlepší nápisy zveřejníme. Autor vítězného snímku si bude moci vybrat roční elektronické předplatné některého z titulů Economie, tedy například deník Hospodářské noviny nebo týdeníky Respekt a Ekonom. Výherce vybereme ze snímků, které dojdou do redakce do 10. srpna 2018.

Posílat můžete fotografie cedulí a nápisů z Česka i ze zahraničí. Zajímají nás vtipné cedule, dopravní značky, piktogramy, vzkazy v restauracích, v obchodech, ve školách, na úřadech a dalších veřejných místech, na zastávkách městské hromadné dopravy či na na letištích a nádražích, hřbitovech, benzinkách, toaletách i plotech domů.

Posílat můžete jak současné nápisy, tak pocházející z minulosti. O výhru se utkají také snímky, na nichž bude zobrazeno více nápisů, jež budou dohromady tvořit vtipný či absurdní kontext. Do soutěže zařadíme také cedule, které obsahují překlepy nebo které vlivem času přišly o část svých písmen, ale ta zbývající dávají nápisu nový smysl.

K zaslaným snímkům připište své jméno, kontaktní adresu a popište, kde, případně za jakých okolností jste snímek získali.

Děkujeme a těšíme se!