Koalice přes několikadenní obstrukce prosadila omezení růstu penzí. Ušetří 19 miliard

Poslanecká sněmovna v sobotu schválila po opozičních obstrukcích omezení mimořádného červnového růstu důchodů. Průměrný měsíční důchod vzroste podle vládní novely o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun. Důvodem snížení je podle vlády Petra Fialy (ODS) ochrana rozpočtu před neúměrnými výdaji.

Opoziční poslanci neprosadili tři stovky pozměňovacích návrhů na zvýšení valorizace. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu, v němž mají vládní strany většinu. Nastupující prezident Petr Pavel, jenž dostane novelu k podpisu, by měl oznámit své stanovisko v pátek.

Konkrétní zvýšení penzí platné od června si můžete spočítat zde:

Omezení zvýšení penzí při červnové valorizaci je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí. Stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Podle opozice jde o "ožebračování" a "okrádání" jedné ze zranitelných skupin obyvatel a o protiústavní krok. Opozice se kvůli projednávání novely v legislativní nouzi pravděpodobně obrátí na Ústavní soud.

Ve sněmovně podpořilo snížení červnového růstu důchodů všech 98 přítomných poslanců vládních ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti hlasovalo všech 71 přítomných poslanců opozičních ANO a SPD.

97 hodin v Poslanecké sněmovně

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) opakovaně řekl, že pokud by se nepodařilo zákon změnit a důchody by se zvyšovaly podle dosud platné úpravy, znamenalo by to v příštích letech celkové výdaje kolem 600 miliard korun.

Poslanecká schůze trvala kvůli obstrukcím přes 97 hodin, z toho zhruba 72 hodin zabrala samotná debata poslanců a ministrů. Jednání se protahovalo i do nočních hodin a poslanci museli přespávat ve svých kancelářích a na hlasování dobíhali do jednacího sálu.

Novelu se podařilo schválit v sobotu před polednem. "Je to samozřejmě úspěch vládní koalice, protože prosazovala tuto změnu," řekla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). "Byť bylo ze strany opozice učiněno opravdu maximum, tak se jí nepodařilo zvrátit ten výsledek," dodala.

Opoziční hnutí ANO a SPD avizovala, že v případě průchodu novely Senátem se obrátí na Ústavní soud. Šéf SPD Tomio Okamura vyzval ke společnému postupu obou uskupení. Jejich hlavních argumentem by mělo být, že koalice návrh projednala ve stavu legislativní nouze, k níž podle nich nebyly splněné podmínky.

Úspory v desítkách miliard korun

Při mimořádné valorizaci, která ze zákona nastává při vyšším růstu cen, se zvedá zásluhový procentní díl důchodu. Podle běžných pravidel by mělo zvýšení činit od června 11,5 procenta. Předlohou vzroste procentní část penze o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun, což by mělo podle zdůvodnění o něco zvýhodnit penzisty s nejnižšími důchody.

Úpravou červnové valorizace stát letos vydá na penze podle důvodové zprávy 15 miliard korun navíc. Pokud by platila běžná pravidla, výdaje státního rozpočtu by vzrostly o 34,4 miliardy. Menší rozpočtový dopad bude pokračovat i v dalších letech. Příští rok půjde podle zdůvodnění o úsporu 33 miliard korun z původně předpokládaných 58,8 miliardy vydaných na penze navíc.

Průměrná starobní penze činila letos v lednu podle ministerstva práce a sociálních věcí 19 438 korun. I při účinnosti nového pravidla pro červnovou valorizaci přesáhne podle ministerstva 20 tisíc korun.