Nezabavitelné bude už brzy nezabavitelné. Chráněný účet pro dlužníky prošel Sněmovnou

Nezabavitelné peníze zřejmě budou moci mít dlužníci v exekuci na zvláštním bankovním účtu. Předpokládá to poslanecká novela občanského soudního řádu, kterou dnes schválila Sněmovna. Takzvaný chráněný účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci těchto peněz. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu. Účinná má být od dubna.

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma, bezplatné bude také vedení konta a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, stojí v důvodové zprávě předlohy Kateřiny Valachové (ČSSD) a Patrika Nachera (ANO). Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet. Související Vzniká účet, na který bude exekutor krátký. Konec absurdním pravidlům, chválí experti Sněmovna navíc schválila pozměňovací návrh Valachové na úplnou ochranu výživného na děti. Odmítla naopak snahu zpravodaje Marka Výborného (KDU-ČSL) zjednodušit kroky ke zřízení konta a zasílání plateb na tento účet a zpřesnit kontrolu a sankce za zneužití chráněného účtu. Piráti prostřednictvím svého poslance Lukáše Koláříka v novele neprosadili zavedení místní příslušnosti exekutorů ani pravidelné zveřejňování různých statistických údajů o exekucích. Předloha upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce února jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, pak by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima. Stanislav Grospič (KSČM) neprosadil ponechání čtyřnásobku životního minima i do budoucna. Nyní systém funguje tak, že pokud máte exekuce, zaměstnavatel vám ze mzdy strhne exekuční srážky a na účet pošle nezabavitelné minimum. Ačkoliv už název říká, že by se tyto peníze neměly dál zabavovat, na účtu se stanou běžnou hotovostí a i na ně může exekutor sáhnout. Související Odložené platby dobývají e-shopy. Zesílí pokušení koupit, na co nemám, varují experti Navíc vedení bankovních účtů, které jsou "postižené" exekucí, stojí víc než běžné účty. "Velké banky si za ně účtují v průměru 250 korun měsíčně. A také si účtují většinou 300 korun poplatek za takzvanou součinnost, tedy za každou odpověď exekutorovi, který se dotáže, zda má dlužník na účtu nějaké peníze a kolik," řekl již dříve Aktuálně.cz Daniel Hůle z Člověka v tísni, který pomáhá lidem s finančními problémy. Bankovní účet tak může dlužníky vyjít pěkně draho. Většina organizací, které se zabývají problémem exekucí, návrh oceňuje. Říkají, že konečně se vyřeší absurdní situace v českém právu. "Zřízení chráněných účtů vítám. Dlužníci si tak budou moci normálně posílat peníze z účtu na účet a platit platební kartou. Je to základní věc, kterou jim upíráme. Nyní musí kvůli zaplacení složenek běžet na poštu, kam se třeba v případě, kdy pracují na dvanáctihodinové směny, ani včas nedostanou," říká Petr Schneedörfler ze spolku Lighthouse, který pomáhá lidem ve výkonu trestu, mimo jiné s jejich případnými dluhy.