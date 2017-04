Slovenská firma představila nový model létajícího auta, zájemci ho mohou objednat za 27 milionů

AKTUALIZOVÁNO před 9 minutami

Slovenská společnost AeroMobil na světové výstavě Top Marques představila nový model létajícího auta. Firma začala přijímat objednávky na nezvyklý automobil, který bude v přepočtu stát 27 milionů korun. "V úvodní sérii nebude vyrobeno více než 500 kusů, a to v ceně od 1,2 do 1,5 milionu eur v závislosti na konfiguraci," řekl novinářům v Monaku výkonný ředitel AeroMobilu Juraj Vaculík. Podle portálu hnonline.sk se létající auto ze Slovenska dostane na silnice a do vzduchu v roce 2020.

Bratislava/Monako - Nový model létajícího auta představila ve čtvrtek na světové výstavě Top Marques v Monaku slovenská společnost AeroMobil. Firma zároveň zahájila přijímání předběžných objednávek na létající vozidlo, jehož cena přesáhne částku milionu eur (zhruba 27 milionů korun).

"V úvodní sérii nebude vyrobeno více než 500 kusů, a to v ceně od 1,2 do 1,5 milionu eur v závislosti na konfiguraci. Od této chvíle začínáme přijímat rezervace a předběžné objednávky," řekl novinářům v Monaku výkonný ředitel AeroMobilu Juraj Vaculík. Nový model létajícího auta na výstavě odhalil se zástupcem slovenského výrobce monacký kníže Albert II.

Podle portálu hnonline.sk se létající auto ze Slovenska dostane na silnice a do vzduchu v roce 2020.

Z údajů, které slovenský výrobce zveřejnil na svém webu, vyplývá, že v silničním provozu je vozidlo téměř šest metrů dlouhé a 2,2 metru široké. S rozvinutými křídly jeho šířka dosáhne 8,8 metru. V leteckém režimu, do kterého se stroj přestaví za necelé tři minuty, AeroMobil pohání motor s výkonem 224 kilowattů a s doletem 750 kilometrů. Vozidlo je vybaveno také padákem a zájemci si mohou objednat i funkci autopilota.

AeroMobil dříve v tomto měsíci ohlásil vstup nového investora, podnikatele Patricka Hessela. Ten na Slovensku založil společnost c2i na výrobu komponentů pro automobilový a letecký průmysl, která je dlouhodobě jedním z partnerů AeroMobilu. Většinový podíl ve firmě c2i Hessel nedávno prodal jihokorejské společnosti LG Hausys.

Podle portálu etrend.sk z projektu létajícího auta naopak odchází jeho zakladatel Štefan Klein. Podnikatel portálu řekl, že se chce věnovat prototypům zejména v nových oblastech dopravy.

Společnost AeroMobil vznikla v roce 2010. Před výstavou v Monaku představila v letech 2013 a 2014 dva starší prototypy létajícího auta.

