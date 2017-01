To nejlepší z veletrhu ve Vegas: Lego porazilo nové televize, luxusní telefony i virtuální realitu

před 59 minutami

Padesátý ročník veletrhu CES ukázal, jak daleká je cesta od prvního nápadu k produktům, které mohou změnit svět. První dron představil francouzský Parrot na CESu před sedmi lety, nyní je Amazon testuje jako náhradu kurýrů. Intelu trvalo pět let, než našel využití pro systém RealSense. Některé novinky z letošního CESu možná doceníme až po roce 2020. My jsme ale vybrali nejlepší produkty, které si budete moci koupit už letos, a u kterých snad nebudete sponzorovat vývoj nehotových produktů. Nejlépe dokázalo inovace a praktický svět využít Lego se stavebnicí Boost. Z velkých firem nejvíce boduje LG se svými OLED obrazovkami. (Pro vstup do fotogalerie klikněte na úvodní fotku.)

autor: Otakar Schön