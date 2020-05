Kam zamíří ceny nemovitostí. Mapa bydlení s argumenty expertů pro a proti zdražování

Vývoj cen nemovitostí bude odlišný v různých lokalitách a segmentech trhu. Ceny realit v centrech měst, které byly určeny na krátkodobé pronájmy pro cizince, by se mohly začít snižovat. Cizinci se kvůli restrikcím do Česka nehrnou a výpadky příjmů z nájemného nutí mnohé vlastníky zamýšlet se nad prodejem tohoto typu nemovitostí. Jelikož obnovení trhu s krátkodobými pronájmy bude trvat delší dobu a dlouhodobější pronajímání je méně výnosné, je zřejmé, že z investičního hlediska se hodnota nemovitostí určených pro cizince snížila. Mělo by být jen otázkou času, než se to projeví v nabídkových cenách realit. V cenách nájmů se to již projevilo. Naopak u zahrad a chalup může dojít k růstu cen.

U většiny nemovitostí se ceny příliš nezmění. Lidé, kteří pandemii přečkají bez větších ztrát, nemají žádný speciální důvod nabízet své nemovitosti k prodeji. Lidí ve skutečné tísni, kteří se nakonec rozhodnou k prodeji svých nemovitosti, zřejmě nebude dostatek, aby to výrazně otřáslo celým trhem. Je možné, že lidé, kteří budou chtít prodat své nemovitosti rychle, budou muset jít dolů s cenou. Nelze však očekávat natolik výrazný růst nabídky nemovitostí na trhu, že by to vedlo ke skokovému propadu cen. Situace by se mohla změnit v případě druhé vlny pandemie, která by v blízké době opětovně zasáhla naši ekonomiku a do problémů by uvrhla více lidí.