Škoda chystá spolu s Tata Motors levné auto pro rozvojové trhy

Obě firmy chystají založení strategické aliance pro společně vyvíjené projekty. Předseda představenstva Škody již dříve uvedl, že by mělo jít o platformu určenou pro malý dostupný vůz zhruba o velikosti Fabie, který by se uplatnil na specifickém indickém trhu a dalších rozvojových teritoriích.

Praha - Škoda Auto získává dalšího silného zahraničního partnera. Česká automobilka bude spolupracovat s největší indickou značkou Tata Motors. Společně budou obě firmy pravděpodobně vyvíjet levný automobil pro indický trh.

Vyplývá to z memoranda o porozumění, které v pátek podepsali šéf koncernu Volkswagen Matthias Müller, šéf Škody Bernhard Maier a šéf Tata Motors Günther Butschek.

"Na bázi této dohody se prověří možnosti dlouhodobé a strategické spolupráce v jasně definovaných oblastech. Cílem strategické aliance je provázání know-how výrobců ve vývoji společných komponentů až po možné koncepty celých vozů," uvedly firmy v tiskové zprávě.

Mladoboleslavská Škoda se stane za koncern VW vedoucím partnerem v dohodě s Tatou. Prvním krokem je podle automobilek aplikace specifických znalostí o indickém trhu. V dohledné době totiž celý koncern Volkswagen plánuje rozšiřování svého portfolia na rychle rostoucích trzích, kam se mimo jiné řadí také Indie.

Maier nedávno naznačil, že by Škoda mohla od Volkswagenu dostat zakázku na vývoj platformy A0 Entry, na níž by v budoucnu měly stát malé vozy pro rozvojové trhy. A právě při jejím vývoji by mohl český výrobce použít znalosti místní automobilky. "Společně s firmou Tata budeme v příštích měsících specifikovat konkrétní možnosti spolupráce," doplnil Bernhard Maier.

V rámci nového projektu, zajišťovaného technologickým centrem Česana v Mladé Boleslavi, mají vzniknout stovky pracovních míst. Jít by mělo o vysoce kvalifikované profese v oblasti technického vývoje a konstrukce. V Česaně Škoda nedávno otevřela nové středisko vývoje motorů a převodovek, které se v tomto roce dále rozšíří. Automobilka disponuje také okolními pozemky pro další růst a jedná také o odkoupení areálu bývalé Akumy, který si v současnosti pronajímá.

Günther Butschek je přesvědčený, že ze spolupráce budou obě automobilky maximálně profitovat a využijí navzájem své silné stránky. Tata by se spojením s Volkswagenem a Škodou mohla dostat nejen k moderním platformám, ale i dalším technologiím. Až do prověření a zpracování rámcových podmínek smlouvy se všechny strany dohodly na mlčenlivosti.

Škoda vyrábí v Indii specificky upravený model Rapid a dále vozy Yeti, Octavia a Superb, Volkswagen speciálně pro místní trh vyrábí například sedan Ameo. Tata Motors je největší indickou automobilkou a pod její křídla spadá i britský výrobce Jaguar Land Rover. Spolupráce s koncernem Volkswagen pro ni nebude první, již delší dobu má na svém domovském trhu joint venture také s italským Fiatem.

autoři: Jan Matoušek, ČTK