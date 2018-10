Škoda jede na 120 procent. Hledá, kde vyrobit dalších 400 000 aut, čeká se zdražování

Společnost začíná počítat s tím, že se jí prudce propadne zisk. Do hry se vrací přesun výroby Superbu do Německa či šestidenní pracovní týden.

Paříž - Škoda Auto bude na začátku příštího desetiletí potřebovat jen v Evropě další výrobní kapacitu pro zhruba 400 tisíc vozů. Bude to řešit hledáním možností v rámci svých závodů i dalších továren mateřského koncernu Volkswagen. Krajní variantou je výstavba nového závodu.

Rozhodnutí by mělo padnout do začátku příštího roku. Na autosalonu v Paříži to novinářům řekl předseda představenstva Bernhard Maier. O konkrétní lokalitě nechtěl spekulovat.

"Škoda Auto v současnosti jede na samé hranici své kapacity. Vytíženost našich závodů je 119 procent, což je nejvíce v branži. O naše vozy je zájem, v příštím roce bychom mohli prodat o 200 tisíc aut více, než stihneme vyrobit," uvedl předseda představenstva.

V rámci opatření pro zvýšení výrobní kapacity Škoda například poveze 65 tisíc karoserií pro nové Fabie k nalakování do německého závodu Volkswagen v Osnabrücku a ve stejné lokalitě se bude montovat i 45 tisíc vozů Karoq. V poslední době se také podle Maiera vedla diskuse o převedení výroby Superbu do německého Emdenu. Pokud by to rozhodnutí padlo, týkalo by se až nástupce současného modelu.

Podle neoficiálních informací by se částečně mohla uvolnit kapacita závodu v Mladé Boleslavi například díky ukončení výroby modelu Toledo pro Seat. Naopak Seat Ateca se bude zřejmě v Kvasinách vyrábět dál.

Škodě hrozí výrazný pokles zisků Hospodářské noviny v pondělním vydání upozornily, že automobilka Škoda Auto se po loňském rekordním roce, kdy prodala nejvíce aut v historii a dosáhla vůbec nejlepších hospodářských výsledků, připravuje na obtížné období. Podle informací HN největší české firmě v následujících letech hrozí prudký propad provozního zisku. Zatímco loni činil 1,6 miliardy eur, během následujících dvou let by mohl klesnout až na polovinu.

Firma proto podle informací HN koncem listopadu plánuje zdražit auta pro své odběratele . Zatím nelze říci, jak to prodejci promítnou do konečných cen aut.

. Zatím nelze říci, jak to prodejci promítnou do konečných cen aut. Byznys Škodě komplikuje hned několik věcí najednou. Od září nesmí prodávat vozy, pro které se jí nepodařilo získat potřebná razítka. Ta jsou nutná kvůli přísnějším pravidlům pro měření emisí . Během podzimu proto nebude schopná dodat zákazníkům desítky tisíc vozů. Auta z továrny dováží na pronajaté odstavné plochy. Firma věří, že se jí do konce listopadu podaří homologovat všechny modelové varianty. Přesto budou následující tři měsíce obtížné.

. Během podzimu proto nebude schopná dodat zákazníkům desítky tisíc vozů. Auta z továrny dováží na pronajaté odstavné plochy. Firma věří, že se jí do konce listopadu podaří homologovat všechny modelové varianty. Přesto budou následující tři měsíce obtížné. Pod silný tlak aktuálně dostává automobilky Evropská unie. Ta od roku 2020 zásadně omezí množství zplodin, které mohou auta vypouštět z výfuků. Automobilky budou muset srazit průměrné emise u vyrobených aut, v opačném případě budou platit miliardové pokuty. Do roku 2030 se navíc regulace ještě zpřísní.

Dílčím řešením by mohlo být zavedení šestidenního pracovního týdne, což ale obnáší složitá vyjednávání s odboráři. Znamenalo by to navýšení počtu směn ze stávajících 15 až na maximum 18.

Škoda chce v příštích pěti letech do rozvoje elektromobility a nových technologií investovat dvě miliardy eur. Kvůli vysokým investicím zároveň rozjela program, na základě kterého by měla získat do roku 2020 dodatečných 500 milionů eur v rámci obchodního výsledku.

V letošním roce Škoda čeká, že překročí loňskou výrobu 1,2 milionu vozů. "Nelze ale říci, o kolik to bude, protože se potýkáme s dopady zavedení nového homologačního emisního měření WLTP," podotkl Maier.

U některých modelů se kvůli větší časové náročnosti měření podaří ukončit proces schvalování technické způsobilosti vozů až na začátku příštího roku a teprve poté se dostanou k zákazníkům. V polovině příštího desetiletí chce Škoda vyrábět dva miliony aut.

Škoda v příštím roce představí model Superb v provedení plug-in hybrid, elektromobil Citigo, nástupce modelu Rapid nebo městský crossover. Spekuluje se také o nové Octavii. Zatím není rozhodnuto, jestli letos uvedenou novou Fabii doplní i provedení kombi.

Škoda také pokračuje ve vývoji nové koncernové platformy pro indický trh. První vozy by podle Maiera měly být hotové na přelomu let 2020 a 2021.