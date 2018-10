Dobijeme baterii, opravíme pneu. Shell si chce připoutat řidiče asistenčními službami

Nasbírané body půjde vyměnit za asistenční služby. Zdarma je získá řidič, který na benzince v Česku utratí své peníze alespoň jednou měsíčně.

Praha - Na trhu věrnostních programů na udržení zákazníků začíná být těsno a firmy se snaží předběhnout konkurenci rozšířením nabízených bonusů. Česká pobočka globálního řetězce pump Shell, která v tuzemsku provozuje síť více než 170 čerpacích stanic, zkusí prohloubit loajalitu svých zákazníků nabídkou asistenčních služeb. V rámci nového věrnostního programu si tak každý, kdo bude aktivně sbírat body za palivo či občerstvení, v následujícím měsíci bude moci vybrat jednu z pěti nabízených služeb zadarmo.

V nabídce je například pomoc při dobití vybité baterie, oprava poškozené pneumatiky, odčerpání nesprávného paliva, dovoz nového paliva či právní poradenství. Zadarmo je i výjezd auta na místo pomoci, a to ve spolupráci s partnerem programu společností Allianz Assistance.

Kdo chce jednu ze služeb využít, musí se nejprve on-line zaregistrovat do programu Sgell ClubSmart a v předchozím měsíci získat na věrnostní kartu alespoň jeden bod. Ten jde získat například načerpáním jednoho litru paliva či útratou ve výši alespoň 25 Kč na prodejně.

"Při úpravě věrnostního programu, který jsme v České republice spustili jako první v roce 1998, jsme si uvědomili, že doba výměn bodů za toustovače a jiné v minulosti atraktivní věci už minula a že napříště chceme být pro naše zákazníky hlavně partnerem na cestách, který jim usnadňuje život," vysvětluje filozofii nové nabídky Peter Szabo, který je odpovědný za věrnostní programy v regionu střední a východní Evropy.

Vedle asistenčních služeb tak společnost začala spolupracovat i s dalšími partnery spojenými s cestování jako je Booking.com a Rentalcars.cz. Za každé půjčení auta či ubytování objednané přes věrnostní program Shell získají řidiči na konto pět bodů ta každé utracené euro. Řidičům v rámci programu zůstane také nadále možnost vyčerpat nasbírané body přímo na benzince v podobě slev na útratu (10 Kč za 100 bodů).

Ačkoliv na první pohled se zdá, že Shell bude muset nabízené služby výměnou za jeden věrnostní bod výrazně dotovat, firma si spočítala, že se jí snaha připoutat si pevněji své zákazníky vyplatí.

"Každý, kdo využívá věrnostní kartu, utratí v průměru devětkrát více než řidič, který ji nemá," vysvětluje Pavel Los, šéf Shell Czech Republic, který je zároveň zodpovědný za věrnostní programy skupiny Shell po celém světě.

V Česku je nyní do programu zapojen zhruba každý druhý řidič (velká část z nich však patří firemním zákazníkům), který u benzinky tankuje či se jde občerstvit. Do roku 2025 by firma chtěla podíl těchto zákazníků zvýšit na 70 procent a zároveň navýšit jejich počet až o 15 procent.

Shell loni v Česku meziročně zvýšila čistý zisk o 12,7 procenta na 360,6 milionu korun a tržby firmy stouply meziročně o 13,8 procenta na 18,8 miliardy korun.

Věrnostní programy nabízejí řidičům i ostatní benzinky. Všechny mají podobný princip - nabízejí řidičům za nasbírané body slevy na palivo, občerstvení, myčku či možnost získat dárky doplatkem či bez něj v rámci limitovaných edicí různě zaměřených výrobků do domácnosti či pro auto.