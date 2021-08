Schillerová otevřela "státní" bazén Thermal. Má opět i část s horkou vřídelní vodou

Karlovarský hotel Thermal, který je ve vlastnictví státu, dnes po rekonstrukci otevřel znovu svůj venkovní bazén. Jde o první část bazénového a saunového centra, které má být celé hotovo letos na podzim. I když jsou na stavbě ještě drobné nedodělky, bazén mohou už dnes odpoledne využít první návštěvníci.

Další části rekonstrukce se budou otevírat postupně, řekl ČTK Jaroslav Zonyga, provozní ředitel společnosti Saunia, která bude bazénové centrum provozovat. Bazén byl uzavřen 2518 dní, tedy zhruba sedm let.

Mám z toho, co se v Karlových Varech podařilo, nesmírnou radost. Thermal zase žije a dělá regionu to nejlepší jméno. Modernizovaný hotel se stává kulturním, lázeňským a kongresovým centrem hodným 21. století. A jeho venkovní bazén s vřídelní vodou prostě nemá v Česku konkurenci. pic.twitter.com/MbuHaZHjyZ — Alena Schillerová (@alenaschillerov) August 22, 2021

"Otevřená je aktuálně bazénová část, bazén a vřídelní bazén, část šaten a sprch. Zbývá dodělat ikonický Snack Bar, který bude otevřen pro zákazníky bazénové části, ne pro veřejnost z ulice, jak tomu bylo dřív. A chceme dodělat restauraci v pátém patře se skvělým výhledem. A saunové centrum by mělo být koncem roku také hotové," uvedl Zonyga.

V první dnech bude kapacita bazénu jen 150 lidí, postupně se ale bude rozšiřovat až na zhruba 1000 lidí.

"V září loňského roku jsme začali vyklízet a soutěžit a zadávat podle zákona o veřejných zakázkách. Ke konci března jsme začali stavět, tak to byl šibeniční termín. Ten proces byl pak relativně rychlý a jakmile doděláme všechny nedodělky a reklamace, tak to bude geniální prostor pro setkávání se, opalování, plavání. Myslíme i na rodiny s dětmi, invalidní a podobně," řekl ČTK generální ředitel hotelu Thermal Vladimír Novák.

Doplnil, že pro hotel Thermal to bude obrovská přidaná hodnota, kterou nabízí jen málokterý hotel v Česku. Možnost dojít si v domácím oděvu, doslova v papučích, suchou nohou do venkovního vyhřívaného bazénu bude výhodou, která výrazně zvýší konkurenceschopnost hotelu.

Nový bazén se skládá ze dvou částí. V jedné je klasická upravená bazénová voda a tato část je ještě rozdělena na část plaveckou a relaxační. Druhá část bazénu obsahuje čistou vřídelní vodu, která je už na pohled odlišná. Proti modré bazénové vodě je nahnědlá, protože obsahuje léčivé prvky a sloučeniny, které tvoří základ léčivé schopnosti vřídelní vody.

Bazén s vřídelní vodou slouží pro posezení a lidé by v něm měli pobývat jen omezenou dobu. Vřídelní voda se také bude muset každý den vypustit, bazén očistit a napustit nová. Jinak by hrozilo to, že se v bazénu začnou tvořit usazeniny, které jsou jinak využívány například při tvorbě takzvaných vřídelních růží a podobně.

Thermal, postavený v 70. letech minulého století podle návrhu manželů Machoninových, už od počátku rozsáhlé rekonstrukce hotelu a bazénového centra proinvestoval asi půl miliardy korun. Hotová je část pokojů nebo obálka hotelu.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), která se otevření bazénu účastnila, by měla být do modernizace hotelu investována asi miliarda korun. Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) je bazén hotelu Thermal stejným symbolem města jako lázeňské oplatky nebo becherovka. Pro nás je důležité, že se podařilo bazén zrekonstruovat. Je důležité ale říct, že rekonstrukce bude pokračovat," řekla ČTK primátorka.