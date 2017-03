Satelitní televize si stěžují na Česko v Bruselu. Nová digitalizace je prý připraví o miliardy

AKTUALIZOVÁNO před 3 minutami

Česká asociace satelitních operátorů podala stížnost k Evropské komisi kvůli přechodu televizního vysílání na nový standard. V případě přijetí novely zákona, kterou k digitalizaci připravila vláda, hrozí firmy arbitrážemi. Je mezi nim například Digi CZ nebo Skylink. Jejich stížnosti mohou zbrzdit projednání novely, která obsahuje i úpravy podmínek pro fungování mobilních operátorů.

Praha - Druhá fáze digitalizace může skončit mezinárodní arbitráží. Česká asociace satelitních operátorů podala stížnost k Evropské komisi kvůli přechodu pozemního TV vysílání v České republice na standard DVB-T2. Postup přechodu zakotvený v návrhu novely telekomunikačního zákona je podle zástupců asociace v rozporu s legislativou EU a znamená nepovolenou podporu soukromým subjektům.

V případě přijetí novely hrozí arbitrážemi. Členy asociace jsou mimo jiné velcí operátoři Digi CZ a M7 provozující síť Skylink.

"Digi novela zakládá nepovolenou veřejnou podporu soukromým subjektům, když firmám České Radiokomunikace a Digital Broadcasting přidělí frekvence na digitální pozemní vysílání na dobu devíti let bezplatně. Škodu jsme vyčíslili na 11 miliard Kč," uvedl sekretář asociace Patrik Brom. Podle něj také není v návrhu zajištěno, že nové sítě vybudované za veřejné peníze nebudou použity pro provoz vysílání, které bude divákům zpoplatňováno.

Podle mluvčí Českých Radiokomunikací Petry Miterové je základním cílem přechodu na DVB-T2 zachování pozemní televizní platformy s možností bezplatného vysílání. "Změna příslušných přídělů rádiových kmitočtů musí být provedena v souladu s platným zněním zákona o elektronických komunikacích," uvedla. O změně, která vyplývá z rozhodnutí Evropské unie a mezinárodních smluv, bude rozhodovat Český telekomunikační úřad, dodala. Vyjádření úřadu sháníme.

"Evropské rozhodnutí stanoví rok 2030 jako základní milník, do něhož členské státy musí garantovat ochranu rádiových kmitočtů pro potřeby rozhlasového a zemského televizního vysílání," podotkla Miterová.

Zbrzdí tlak na mobilní operátory?

Podle satelitních firem spotřebitelé zaplatí za nové televize a set top boxy, které umožňují příjem nového standardu, celkem kolem pěti miliard korun. Stavba nové sítě vysílačů, hrazená z veřejných peněz, bude stát další miliardu Kč.

"To co satelitní firmy říkají, není pravda. Stát pozemním vysílatelům pouze uhradí náklady za souběh současného a přechodného digitálního vysílání. Podle materiálu vlády by to mělo být 441 až 627 milionů korun," říká provozovatel odborného Televizního webu Jan Potůček. Stejně jako on hovoří i Pavel Dvořák, předseda Koordinační expertní skupiny při ministerstvu průmyslu a obchodu, která má přechod na DVB-T2 na starosti.

Stát plánuje přechod na DVB-T2 kvůli potřebě uvolnit pásmo 700 MHz pro rychlé mobilní sítě, na čemž se shodly evropské země. Vysílání v DVB-T2 klade menší nároky na kmitočty proti nynější technologii DVB-T. S úplným přechodem na DVB-T2 se počítá v únoru 2021.

Postup přechodu na nový televizní standard řeší již zmíněná novela zákona o elektronických komunikacích. Ta má rovněž zatlačit na mobilní operátory, aby zlepšili podmínky pro své zákazníky. Zákon má poslanecká sněmovna zrychleně projednat v příštích dnech. Kvůli kritice "satelitářů" ovšem "protioperátorské" novele hrozí zpoždění.

"Zákon se kvůli výtkám satelitních společností rozhodně nestihne projednat během sedmi dnů, jak byla původní dohoda," řekl Aktuálně.cz poslanec ANO Ivan Pilný. Ten také předsedá Hospodářskému výboru, který má zmíněnou novelu na starosti.

Satelitní firmy hrají o diváky

Nynější krok satelitní asociace souvisí s bojem o televizní diváky, který se brzy mezi "satelitáři", pozemními vysílateli a poskytovateli kabelové televize nejspíš strhne. Pozemní televizní vysílání dnes využívá 60 procent českých domácností, zbytek si ke sledování TV volí služby satelitních firem a kabelových televizí. Očekává se ovšem, že spousta diváků na dosavadní pozemní vysílání s nucenou digitalizací zanevře a bude chtít přejít právě na satelit nebo kabelovou televizi.

"Satelitní firmy proto chtějí nalákat co nejvíce diváků na své platformy, které jsou ovšem placené," říká Potůček.

Podle něj to budou naopak pozemní vysílatelé, jako jsou České Radiokomunikace a společnost Digital Broadcasting, kdo bude na druhé digitalizaci televize tratit nejvíc. Proto je podle něj finanční kompenzace státu, mířená k těmto firmám, na místě.

K přechodu na nový televizní standard je stát nucen, aby mohly být uvolněny nynější televizní frekvence pro rychlé sítě mobilních operátorů. Proto se televizní vysílání musí "přestěhovat" na frekvence nové, což s sebou nese i nutnost obměnit stávající televizory za nové, nebo si k současným přístrojům pořídit speciální set-top boxy. To by mělo české domácnosti vyjít asi na pět miliard korun, které zaplatí z vlastních kapes.

autoři: ČTK, Jan Úšela

