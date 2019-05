České tričko proti "koláčům" potu vyhrálo podnikatelskou soutěž. Teď chce dobýt svět

Je to pár měsíců, co se tři kamarádi rozhodli, že budou podnikat. Že českému a později snad i zahraničnímu trhu nabídnou svá unikátní bavlněná trička, která nepropouštějí pot. A se svým podnikatelským plánem nyní slaví René Němeček, Pavel Hrstka a Martin Burkoň první úspěch - vyhráli celorepublikovou soutěž pro začínající podnikatele Rozjezdy roku.

O tom, jak se přijde na speciální úpravu bavlněné příze, jak náročné, finančně i časově, je rozjezd podnikání a proč patent vynález neochrání, mluvil s Aktuálně.cz René Němeček.

V čem jsou vaše trička tak unikátní?

Jsou vyrobena z přírodního materiálu, bavlny, a ta je speciálně upravená. Z vnitřní strany je triko vysoce savé a dokáže rychleji transportovat pot. Proto se v něm cítíte příjemně a nic vás nestudí. Na vnější straně odpuzuje tekutiny a vodu. Je hydrofobní. Díky kombinaci mnoha faktorů tak nejsou vidět zpocené "koláče" v podpaží, ani na zádech.

Jak jste to docílili, jde o nějaký speciální postřik bavlněné příze?

Jsme opatrní, a proto bychom o technologii raději pomlčeli. Třeba časem.

Tak alespoň jak jste na speciální technologii přišli?

Když jsem studoval textilní fakultu, chtěl jsem vytvořit inovativní triko pro 21. století. Bylo to v roce 1995. Říkal jsem si: "Co udělat triko s efektem, který běžná trika nemají?" Vyrobil jsem na zkoušku kolekci, a tu jsem tehdy rozdal kamarádům. Pak přišly jiné starosti a nápad, který chtěl ještě domyslet, šel k ledu. No a nedávno jsme byli s klukama v hospodě, slovo dalo slovo a my se rozhodli nápad oprášit.

Co následovalo?

Mela (smích). Zjistil jsem, co už věděl Svatopluk ve Starých pověstech českých, že tři je víc než jeden. Skvěle se doplňujeme: Já jsem textilák a obchodník, Pavel je obchodník a rozumí internetovému prostředí, Martin financím a obchodu. A tak jsme si sedli ke stolu a dohodli jsme se, že to zkusíme. Víme, že syntetických a funkčních trik je na trhu mnoho a že my zaujmeme něčím jiným. Upřednostňujeme přírodní bavlnu, nechceme žádný derivát ropy jako polyester nebo jiná chemická vlákna. A chceme vyvíjet a vyrábět v České republice.

Rozjezdy roku Celorepubliková soutěž pro začínající podnikatele společnosti T-Mobile.

Vítězové regionálních kol postupují do celorepublikového finále. Získávají kromě finanční částky i balíček služeb a poradenství.

Projekty hodnotí porota složená ze zástupců T-Mobile a partnerů soutěže - odborníků na marketing, finance, investice a komunikaci, a to podle tří kritérií: 1. originalita a inovativnost výrobku nebo služby, 2. obchodní model, tj. ekonomický potenciál, životaschopnost a udržitelnost projektu, a 3. kvalita zpracování projektu.

Letos jde o 9. ročník soutěže.

Tři čtyřicátníci z Chrudimi opustí na vrcholu kariéry své profese a vrhnou se do podnikání.

S podnikáním začínáme, takže jsem původní zaměstnání ještě neopustili. Pavel je vystudovaný strojař a nyní je obchodním ředitelem jedné pardubické firmy. Já jsem zástupcem nadnárodní firmy, která vyrábí a dodává technologie pro úpravu především textilních materiálů a Martin byl dlouho státním úředníkem, teď je OSVČ.

Co na vaše plány říkají rodiny?

Chlapa dělá ženská a my všichni tři máme skvělé manželky, takže super přístup a za to jim patří velký dík.

Nechali jste si svůj nápad patentovat?

Rádi bychom ho nechali patentovat, ale firmy, které se zabývají patentováním, nám sdělily, že tím si nápad neuchráníme, tak to v tuto chvíli neřešíme.

Kdy jste se do podnikání pustili a kde?

Když přeskočíme tu kovbojku na začátku, to znamená garáže, obýváky a sklady v ložnici, tak společnost CityZen vznikla 1. září 2018. Pro výrobu využíváme kapacit českých textilních firem. Kromě dovezené bavlny (v Česku se nepěstuje) vše dotváříme v tuzemsku.

Jaké byly začátky? Co jste všechno museli zařídit, domluvit, objednat, koupit?

Řešili jsme všechno. Od vlastního výrobku, což je materiál, typ pletení, barevnost, střihy, byl to očistec. Následně první obaly, pak druhé obaly, finance, e-shop, právní formu našeho obchodního vztahu. Prostě jako každý, kdo začíná realizovat nový podnikatelský záměr. Hodiny a hodiny strávené po nocích.

Kolik peněz jste do podnikání vložili?

Na začátku to byla pěticiferná suma, dnes ještě jedna nula přibyla. Částečně nám pomohly banky.

Pustili jste se do výroby triček nebo i dalších výrobků?

První výrobní dávka byla trika, tři barvy, výstřih do U a do V ve velikostech S až XXL. Další výrobky jsou v plánu, neboť poptávka jak ze zdravotní sféry, tak pracovní a hlavně pro běžné nošení je veliká. V červnu budeme naskladňovat polokošile ve dvou materiálových složeních a šesti barvách. Do konce roku bychom chtěli rozšířit nabídku o další speciální produkty.

Kde nakupujete bavlněnou přízi a kdo zajišťuje výrobu?

Bavlněnou přízi pro nás nakupují naši dodavatelé režného materiálu. A co se týká výroby, zajišťuje ji pro nás firma Pleas. Je to firma s dlouholetou tradicí a zkušenostmi, skvělou kvalitou a naše partnerství je výborné. Na kvalitu dohlížím osobně.

Kolik triček nyní vyrábíte a kdo jsou vaši odběratelé nebo kde prodáváte?

V tuto chvíli prodáváme trika, které máme na skladě a připravujeme rozšíření o další barvy a střihy včetně kolekce pro ženy. Primárním prodejním kanálem je e-shop a rozjíždíme navazování partnerských spoluprací na úrovni B2B, jak on-line, tak chceme mít trika v kamenných prodejnách.

Jak chcete o svých speciálních tričkách informovat veřejnost?

Důležitým informačním kanálem je pro nás Facebook, PPC, na dalších marketingových nástrojích intenzivně pracujeme - nápadů je hodně. Díky soutěži Rozjezdy roku a "kouzelnému" efektu se začínáme objevovat v médiích.

Na jaké zákazníky cílíte?

Na lidi žijící ve městě ve věku mezi 20 až 55 lety, kteří preferují přírodní materiál a komfortní oděvy. Určitě zaujmeme lidi, kteří se potí a zažívají s propoceným oblečením nepříjemné chvíle. Máme co nabídnout lidem, kteří se přepravují dopravními prostředky, mají obchodní jednání, a těm, kteří aktivně tráví svůj volný čas: turistům, bikerům, sportovcům.

Přihlásili jste se do podnikatelské soutěže i kvůli možnosti získat peníze do rozvoje firmy. Zvažovali jste třeba i crowdfundingovou kampaň?

Chtěli bychom, ale přiznáváme se, že to neumíme, a tak je to o tom najít někoho, koho efekt zaujme a pomůže nám.

Jaké máte plány do budoucna?

Dále chceme rozšířit kolekci o spodní prádlo, trika pod košile a připravujeme i dámská trika. Taky chceme dělat z našeho materiálu speciální trika na zakázku, třeba když je někdo moc dlouhý nebo moc široký, či obráceně. Časem se chceme dostat i na zahraniční trhy, neboť produkty s neviditelností potu mají rozhodně potenciál i za hranicemi.

Nejodvážnější plán spočívá ve vlastní výrobní kapacitě, abychom mohli být co nejvíce flexibilní a reagovat na požadavky našich zákazníků. Efektivně vyrábět malé, specifické výrobní dávky ve vysoké kvalitě, to znamená mít to jednoduše pod kontrolou.