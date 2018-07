S finanční situací je spokojena polovina Čechů, ukázal průzkum. Touží po lepším bydlení i autě

Průzkumu se zúčastnilo přes 1000 lidí napříč Českem, 48 procent mužů a 52 procent žen ve věku nad 30 let.

Praha - I přes dobrou ekonomickou situaci a zvyšující se průměrnou mzdu je se svou finanční situací spokojena jen přibližně polovina Čechů starších 30 let (53 procent). Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM/MARK pro hypermarkety Globus.

Mezi spokojenými je více mužů (58 procent) než žen (48 procent). Více spokojeni jsou lidé s vysokoškolským vzděláním (70 pct) a častěji Pražané. Naopak 39 procent žen je se svými příjmy spíše nespokojeno a 13 procent českých žen není se svou finanční situací spokojeno vůbec.

Nenadálou výhru půl milionu korun by nejvíce lidí (36 procent) použilo na pořízení či rekonstrukci bytu. Na zlepšení své bytové situace by peníze použilo 42 procent žen a 30 procent mužů. Investice do bydlení je typická především u lidí z menších obcí.

Více než čtvrtina dotázaných mužů by si pak ráda pořídila nové auto. Dalších téměř 17 procent lidí by získané peníze investovalo do lepší dovolené, do trávení volna by investovaly raději ženy. "Je ale překvapivé, že jako čtvrtou jmenovanou možností pro použití půlmilionové částky bylo snížení zadlužení," uvedla mluvčí Globusu Pavla Hobíková s tím, že by si to přálo přes 14 procent mužů a téměř 12 procent žen, nejčastěji ve věku 30 až 44 let.

Na otázku zda mají sen, který by si chtěli v blízké době splnit, odpovědělo 22 procent lidí, že jejich sen je nereálný či nesplnitelný, 15 procent ho naopak považuje za splnitelný v blízké době a 63 procent v delším období. Z těch, kteří své sny považují za splnitelné, polovina respondentů by chtělo zrekonstruovat své bydlení, třetina by jela na dovolenou a čtvrtina by chtěla nové auto.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,6 procenta na 30 265 korun. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen mzda reálně stoupla o 6,6 procenta.