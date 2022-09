Růst cen po 13 měsících zpomalil. Inflace meziročně vzrostla "jen" o 17,2 procenta

Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu meziročně stouply o 17,2 procenta, zatímco v červenci činila meziroční inflace 17,5 procenta. Tempo růstu tak zpomalilo po 13 měsících. Zmírnil zejména růst cen pohonných hmot, naopak zdražování potravin mírně zrychlilo. Vliv mělo i dražší bydlení.

Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,4 procenta. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Výsledek je pro analytiky překvapením. Srpnovou meziroční inflaci totiž odhadovali blízko červencových 17,5 procenta.

"Nejnovější data potvrzují nadějný trend, který pozorujeme již od května letošního roku, kdy meziměsíční tempo zdražování inflace poměrně svižně klesá. Překvapením se ovšem stal srpen v tom ohledu, že tento trend ještě zesílil a to dokonce do té míry, že dokázal snížit i meziroční statistiku, což se stalo poprvé od května roku 2021," potvrzuje analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Do značné míry to podle něj lze přičíst razantnímu uklidnění na trhu s pohonnými hmotami. "Právě zde lze pak počítat s tím, že ani v nejbližší době k cenovému dramatu nedojde, což by mělo na celkovou inflaci působit příznivě," odhaduje.

Ceny pohonných hmot a olejů v srpnu stouply zhruba o 28 procent, ještě v červenci činil růst necelých 44 procent.

U potravin zdražování dál zrychlilo. Například mouka byla oproti loňskému srpnu dražší o 64 procent, oleje a tuky o 50 procent, polotučné trvanlivé mléko o 49 procent, cukr o 42 procent a drůbeží maso o 34 procent.

Růst inflace podle expertů ještě není u konce. Největším problémem je totiž stále vyhrocená situace na trhu s energiemi, která má v zimních měsících pokračovat. Cena elektřiny stoupla v srpnu meziročně o zhruba o 35 procent, zemního plynu o 61 procent, tuhých paliv o 46 procent a tepla a teplé vody zhruba o pětinu.

Ceny nájemného z bytu byly vyšší o pět procent. Náklady vlastnického bydlení vzrostly o 18 procent zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a dále cen stavebních prací a cen nových bytů pro vlastní bydlení.

"Nadále hrozí, že v české ekonomice propukne stagflace, protože ekonomika může přejít do recese dřív, než se nám podaří porazit vysokou inflaci," uzavírá analytik společnosti BHS Štěpán Křeček.