Trumpovy tweety byly větší pohroma než koronavirus, říká znalec kapitálových trhů

Petr Kain

Pokud jde o algoritmické obchodování, jsou pro nás větší hrozbou než koronavirus tweety nepředvídatelného amerického prezidenta Donalda Trumpa, říká Libor Winkler, spolumajitel a řídící partner finanční skupiny RSJ. Nečekané zprávy s dopadem na finanční trhy mohou skupině způsobit nepříjemné ztráty. Jak ale Winkler zdůrazňuje, bez rizika to prostě nejde.

Dnes už má RSJ, která obchoduje na derivátových burzách a spravuje široké portfolio investic v Česku i v zahraničí, dostatek rezerv, na rozdíl od svých začátků, kdy se kvůli výkyvům trhů několikrát ocitla na hraně existence.

Ačkoliv společnost RSJ řada lidí zná, asi jen málo z nich skutečně rozumí tomu, co vlastně děláte. Jak funguje váš byznys? A na čem vlastně vyděláváte?

RSJ na počátku vzniklo jako byznys zaměřený na algoritmické obchodování, které jednoduše řečeno spočívá v tom, že jsme takzvaným tvůrcem trhu. Od prodejců nakupujeme a zájemcům prodáváme, přičemž vyděláváme na takzvaném spreadu. Tedy rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou. V letech 2011 a 2012 jsme pak měli vyděláno již tolik peněz, že jsme je nemuseli dávat zpět do našeho primárního byznysu a mohli je investovat jinde. Postupně jsme se v téhle druhé části našeho podnikání dostali do fáze, že již neinvestujeme jen naše peníze, ale i prostředky některých našich známých.

Momentálně jsme se rozhodli oba tyhle směry našeho byznysu zásadně oddělit. Zatímco u algoritmického obchodování musíme i z regulatorních důvodů používat jen své vlastní prostředky, u investiční větve našeho byznysu přece jen budeme pracovat i s penězi dalších lidí.

Ne snad že bychom chtěli jejich okruh významněji rozšiřovat. Ale přece jen už je to určitá skupina lidí, říkáme jim Friends & Family, kam patří vedle zakladatelů Avastu, pánů Kučery a Baudyše, třeba i podnikatelé Ondřej Fryc (zakladatel Mall.cz, pozn. red.) nebo Jan Barta (majitel epojisteni.cz, pozn. red.). Jde o lidi naší krevní skupiny, všichni se vypracovali sami, vesměs v nových oborech, jako je třeba IT. Samotnému algoritmickému obchodování se už tedy nevěnuji s takovou intenzitou. Jeho řízení převzali nástupci nás, původních zakladatelů.

Co vám vlastně vydělává více, algoritmické obchodování, nebo investice?

To se nedá moc porovnat. Algoritmickému obchodování se věnujeme 20 let, úspěšnost našich investic budeme schopni zhodnotit až za nějakou dobu. Nejsou to dvě továrny, jejichž výkon lze srovnávat. Já se navíc vnitřně bráním říkat, co mi vydělalo víc. Mým cílem je diverzifikace portfolia, a kdybych se soustředil jen na to, co mi momentálně vydělává víc, měl bych puzení tam vložit více peněz. Pak přijde nějaká pohroma jako covid a s mými investicemi to nemusí dobře dopadnout.

Jak se vašeho algoritmického obchodování dotkla pandemie?

Zatímco v posledních letech jsme počítali dobu, po kterou jsme neobchodovali, na hodiny, během pandemie to byly dny. Na trhu se prostě obchodovat nedalo. My potřebujeme, aby se trh řídil zprávami, které přicházejí s nějakou logikou a pravidelností. Mám na mysli třeba zveřejňování důležitých makrodat a událostí. Během pandemie ale byly dva až tři týdny, kdy se nevědělo, jestli je konec světa, nebo se vlastně nic neděje. Když to přeženu, tak kurzotvornou zprávou mohla být fotka člověka připojeného na ventilační přístroj. Proto jsme raději na trhu nebyli.

Proč je pro vás tak nebezpečné, když přijde nějaký naprosto neočekávatelný zvrat na trzích?

Jako tvůrce trhu jsme vlastně trochu jako směnárna, za určitou cenu nakoupíme, za jinou prodáváme. Když přijde na trh neočekávaná informace, může se stát, že cena zásadně klesne, nebo stoupne, a když nestihneme z trhu včas utéct, můžeme hodně prodělat.

To se vám asi v posledních letech moc dobře neobchodovalo, když sedí v Bílém domě Donald Trump, který je známý tím, že na svém twitterovém účtu čas od času zveřejní informaci, jež je pro vývoj trhů zásadní.

To máte pravdu. Však pokud jde o algoritmické obchodování, daleko větší pohromou než koronavirus byly pro nás loni právě tweety prezidenta Trumpa. V srpnu loňského roku, kdy probíhalo mezi Čínou a USA obchodní jednání o clech, to pro nás bylo velice těžké. Trump totiž nečekaně na Twitteru zveřejňoval průběžné zprávy z jednání. Mělo to velký dopad jak na úroky, tak i na akciové trhy. A je to samozřejmě naprosto nevypočitatelné. Vždyť si to představte, to je úplně stejné, jako kdyby členové bankovní rady ČNB tweetovali z jednání, jestli sazby zvednou, nebo nezvednou.

Když se řekne algoritmické obchodování, znamená to, že vytvoříte počítačový program, který pak pracuje za vás?

Kdepak, to vůbec není pravda. Algoritmus vlastně jen nahrazuje tupou práci člověka. Jestli dřív na trzích pokřikovali jeden přes druhého obchodníci s telefonem v ruce, dnes tuhle práci dělá algoritmus. Kontrolní činnost člověka je ale zásadní. To je to samé, jako když si v letadle kapitán zapne autopilota. Pořád musí dávat pozor, jestli je vše v pořádku. Třeba jestli náhodou Trump něco důležitého netweetuje. Po pravdě nevěřím, že se naplní scénáře, podle nichž budou jednou obchodovat pouze algoritmy a člověk se z tohohle procesu vytratí.

Mohl by vás teoreticky jeden takový nečekaný Trumpův tweet zničit?

Dnes už ne. Máme samozřejmě systém řízení rizik. Můžeme přijít o velkou část nějaké investice, ale máme dostatečné rezervy, aby nás to nepoložilo.

V pokračování rozhovoru na webu týdeníku Ekonom si můžete přečíst, jak se ze zemědělského inženýra stal Winkler miliardářem, která jeho investice utrpěla kvůli koronaviru nejvíc nebo jak to vypadá s těžbou lithia na Cínovci.