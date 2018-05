RegioJet omezí počet spojů z Prahy do Jihlavy. Místo devíti vyjedou denně jen čtyři autobusy

Dopravce upravil spoje do Jihlavy tak, aby si vzájemně nekonkurovaly s vlakovými.

Brno - Dopravce RegioJet od 10. června výrazně omezí počet spojů na autobusové lince z Prahy do Brna přes Jihlavu. Zatímco nyní je možné si na cestu do Jihlavy vybrat devět spojů, do budoucna v ní zastaví jen čtyři, vyplývá z webu dopravce.

Podle mluvčího Aleše Ondrůje souvisí změny s provozem vlakové linky Praha - Brno, řekl. Vlaky se však Jihlavě vyhýbají, stejně tak do Jihlavy zatím nejezdí konkurenční FlixBus, který se již etabloval na řadě tras protínajících Českou republiku.

Dosud je možné jet do Jihlavy autobusy RegioJetu jak z Brna, tak z Prahy přes den ve dvouhodinovém intervalu, z Prahy navíc ještě jezdí a budou nadále jezdit dva spoje, které pokračují do Znojma. Z Prahy nyní jezdí poslední autobus ve 22:00, z Brna v 19:00. Nově bude možné z Prahy využít autobus v 18:30 na lince do Znojma, z Brna odjede poslední už v 17:00.

"Cílem RegioJetu je nastavit jízdní řád tak, aby autobusy doplňovaly vlaky v časových polohách, kdy vlak nejede, a současně zajistily také spojení přes Jihlavu. V návaznosti na změny konceptu autobusového spojení mezi Prahou a Brnem jsme upravili i rozsah spojení s Jihlavou. O některých změnách a úpravách jsme bohužel rozhodli až následně v návaznosti na provozní a další hlediska stejně jako v návaznosti na poptávku ze strany cestujících. Mrzí nás, že se v souvislosti s tím částečně sníží rozsah spojů," uvedl Ondrůj.

Dopravce se snažil, aby si vlaky a autobusy z Prahy do Brna vzájemně nekonkurovaly. Zároveň uvádí, že v případě zájmu zákazníků je připravený počet spojů znovu rozšířit.

Zatímco na lince z Prahy mají cestující na výběr ještě především další dva dopravce, kteří jezdí přes Jihlavu dále do Znojma, nebo do Třebíče, nabídka alternativních přímých spojů z Brna do Jihlavy neexistuje.

Zatímco autobusy RegioJetu jezdí hodinu a deset minut, ostatní spoje jezdí nejméně hodinu a 40 minut a obsluhují také Velkou Bíteš, Velké Meziřičí a Měřín, případně další vesnice. Konkurence zanikla před lety právě kvůli nástupu RegioJetu, který jezdil tehdy levněji než ostatní. Dnes RegioJet prodává některé jízdenky z Prahy do Jihlavy za stejnou, nebo některé jen o pár korun levnější než jízdenky z Prahy až do Brna.

Alternativou na cestě do Jihlavy není ani z jednoho města vlak vzhledem k jízdní době. Z Brna jezdí o 40 minut déle, z Prahy téměř o hodinu.