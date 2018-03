RegioJet i FlixBus lákají na nové spoje do Chorvatska.

před 1 hodinou

Evropský autobusový dopravce FlixBus bude od čtvrtku zajišťovat spojení mezi Prahou a chorvatskými městy Osijek a Slavonski Brod v tamní oblasti Slavonie. Rozšíření spojů na letní sezonu plánuje i Regiojet.

Linka bude jezdit každý den v obou směrech a zastavovat bude v Brně, Bratislavě a na budapešťském letišti.

Od 25. května bude jezdit v letní sezoně jednou a od konce června dvakrát týdně do Chorvatska také autobus RegioJetu. Bude končit ve Splitu a zastaví v dalších destinacích, uvedl mluvčí Aleš Ondrůj.

FlixBus tak rozšíří nabídku svých spojení Česka s Chorvatskem, kam dosud jezdil například do Splitu a severnějších letovisek jako Zadar, Pirovac a Biograd na Moru. Nový spoj do Slavonie umožní cestujícím dostat se do východního Chorvatska a navíc mohou díky němu využít přímé spojení s letištěm v Budapešti, kam FlixBus přímé spojení z Prahy zatím nenabízel, uvedla mluvčí dopravce Martina Čmielová.

Žluté autobusy RegioJet podnikatele Radima Jančury poprvé jezdily do Chorvatska během loňské letní sezony, letos se tam vydají znovu. Nejprve jednou týdně s odjezdem v pátek z Prahy a v sobotu ze Splitu, od 26. června do 6. září se přidá spoj v úterý tam a ve středu zpět. Spoje zastaví také ve městech Zadar, Sukošan, Biograd, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten a Trogir, po cestě ještě také v Brně a Bratislavě. "Jsme připraveni v případě zájmu vypravit i posilový autobus," uvedl Ondrůj.

FlixBus zahájil provoz v Německu v roce 2013 po deregulaci trhu dálkové dopravy. Vedle Německa působí prostřednictvím partnerských dopravců ve 26 evropských zemích včetně České republiky. Denně provozuje spoje do 1400 destinací.