Radní podpořili odsunutí nádraží k řece. Přesun podmiňují přípravou brněnského metra

před 4 hodinami

Brňané preferují, aby zůstalo hlavní nádraží v centru města. Brněnští radní však na dnešním jednání doporučili přesun nádraží k řece.

Brno - Rada města Brna doporučila přesun hlavního nádraží na místo dnešního dolního nádraží a podpořila tak variantu známou jako Řeka. Podmínkou je zahájení přípravy severojižního kolejového diametru označovaného jako brněnské metro.

Radní uvažovali také o dalších variantách včetně té, která navrhuje přesunout nádraží pod Petrov. Vůbec však nesouhlasí s tím, aby nádraží zůstalo na svém současném místě. Poslední slovo ale mají zastupitelé Brna, kteří se vysloví 27.února.

Kde bude nádraží nakonec stát, však záleží na vládě České republiky. Přemístění nádraží k řece již dříve podpořilo jak vedení Jihomoravského kraje, tak ministr dopravy v demisi Daniel Ťok (ANO). "Odsunout nádraží je ekonomicky nejvhodnější. Ať už se nakonec přikloníme k jakékoliv variantě, chtěl bych garantovat, že na to stát peníze najde," řekl na jednání se zástupci města a kraje Ťok.

V koaliční smlouvě hnutí ANO, Žít Brno, Strany zelených, TOP 09 a KDU-ČSL však stojí, že město vyjádří podporu variantě, která bude mít podporu veřejnosti.

Brňané nádraží u řeky nechtějí

Vedení Brna si proto nechalo zpracovat výzkum agenturou Focus. Z něj vyplynulo, že téměř 70 procent obyvatel města chce nádraží přemístit pod Petrov. Varianta u řeky je přijatelná pro 49 procent Brňanů. Pro 58 procent lidí je však vhodná i varianta, která by nádraží zachovala na současném místě, přestože do budoucna nebude stačit narůstajícímu provozu.

Pokud se lidé ve výzkumu měli přiklonit pouze k jedné variantě, bylo pro současné nádraží 35 procent, 31 procent pro Petrov a 24 pro odsun k řece.

Zastáncům Petrova se líbí hlavně to, že nádraží by zůstalo v centru města, a dostávali by se tak k němu dobře městskou hromadnou dopravou (MHD). Alespoň jednou měsíčně jezdí vlakem 28 procent dotázaných obyvatel a čtyři z pěti lidí přitom při cestě na vlak používají MHD. Při přesunu nádraží k řece se naopak tito lidé obávají toho, že se centrum vylidní a obchody a služby v něm zaniknou.

Příznivci přemístění dopravního uzlu k řece naopak argumentují důstojným prostorem pro novou stavbu. Jen u řeky je podle nich tolik místa, aby mohla vzniknout velkolepá moderní budova. Ani příznivcům této varianty by přesun nádraží pod Petrov tolik nevadil, ale obávají se, že tato varianta by byla velmi drahá.

Správa železniční dopravní cesty dává přednost přesunu nádraží k řece, a to proto, že stavět by se mohlo začít dříve díky tomu, že projekt je už více připraven a dají se na něj i využít peníze z evropských fondů.