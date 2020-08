První tištěný dům je hotov, kotví v Praze. Stál desítky milionů, je nabitý designem

První tištěný dům z betonu v Česku zakotvil u Střeleckého ostrova v Praze. Veřejnost si ho bude moci prohlédnout do konce srpna. Podle autorů prototypu by mohla sériová výroba 3D tištěných domů začít u nás do tří až pěti let. Jejich cena by se měla pohybovat od tří do pěti milionů korun.