Zaměstnavatelé ukázali své plány na propouštění a nábory. Kde lidi vezmou, není jasné

Čeští zaměstnavatelé plánují i v prvním čtvrtletí příštího roku mnohem více nabírat zaměstnance než propouštět. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 505 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v Česku.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 36 procent zaměstnavatelů, naopak 23 procent očekává snižování jejich počtu. Na 35 procent oslovených firem uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce společnosti ManpowerGroup tak činí plus 13 procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus deset procent.

"I přes další vlnu pandemie a její nejasný konec optimismus na trhu práce nadále převládá. Zvyšují se ale extrémy jak v porovnání mezi sektory, tak i mezi jednotlivými firmami stejného oboru. Předchozí desetiletí relativního klidu a stability napříč všemi trhy vystřídalo období velkých turbulencí. Pandemie zásadně proměnila jak tržní prostředí, tak i způsob práce, nábory a řízení zaměstnanců," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s indexem +50 % (64 % nabírá a 14 % propouští). Zaměstnavatelé v odvětví IT, technologie, komunikace a média a Velkoobchod a maloobchod hlásí povzbudivé náborové plány s indexem +25 % (43 % nabírá,18 % propouští), následovány odvětvím služeb s +19 % (35 % nabírá, 16 % propouští).

Naopak více propouštět než nabírat se bude v neziskovém sektoru, kde plánuje přijmout nové lidi 17 % firem, naopak 42 procent společností bude propouštět. Negativní hodnoty má i zpracovatelský průmysl, kde chce 32 % firem nabírat a 34 procent propouštět.

Nejsilnější náborové plány hlásí střední organizace s 50 až 250 zaměstnanci a také velké organizace. Nové kandidáty na volná místa ale chtějí hledat i mikro organizace a malé organizace.

Nejvíce pracovních nabídek bude v Praze, kde chce nabírat 40 % firem a jen 17 procent plánuje propouštět. "V regionech mimo Prahu je sice vysoké procento firem, které plánuje zvyšovat počty zaměstnanců, ale zároveň je zde i velké množství firem s opačnými záměry a výsledný Index je tak poměrně nízký," uvedla Jaroslava Rezlerová.

Kde nabírat nové lidi, když nejsou

Firmy hledají nové zaměstnance stále. Nezaměstnanost je nejnižší v Evropské unii, v listopadu klesla na hodnotu 3,3 procent. Najít ideálního kandidáta, který by splňoval potřebné zkušenosti tak není snadné. Největší zájem je o nekvalifikované zaměstnance do výroby a pak také podle Ondřeje Havlíčka, headhuntera společnosti Wolf Hunt o lidi z oboru IT, e-commerce či o obchodníky.

"Zaměstnanci aktuálně schází zejména v oboru IT, o pracovní sílu bojují ale i výrobní firmy. Stabilně je zvýšená poptávka po vedoucích a manažerech, tedy výrazných personách do vedení společností napříč obory. Hledají se také šikovní obchodníci," říká Havlíček.

Podle průzkumu společnosti AFI mezi investory, kteří v Česku v oblasti průmyslu a služeb investovali v posledních 25 letech, trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků každou druhou firmu.

Podniky podle tohoto šetření nejvíce postrádají IT vývojáře, elektrikáře, operátory CNC strojů nebo konstruktéry, což by podle zástupců firem měla řešit dlouhodobá podpora atraktivity odborných učilišť a technických vysokých škol, užší spolupráce s firmami a aktualizace učebních oborů.

Každá sedmá firma vidí východisko i v přijímání zahraničních pracovníků, k tomu je však nutné zjednodušit zaměstnávání cizinců. "Nábor cizinců je časově i administrativně velmi náročný a je potřeba jej zjednodušit. Celkový proces získání pracovního víza a pobytového oprávnění trvá tři až čtyři měsíce a někdy i déle, v sousedním Polsku pak pouhých 14 dní," říká k zaměstnávání cizinců Gabriela Hrbáčková, členka řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice - AFI.

Podle ní je potřeba nábor zrychlit například digitalizací imigračního procesu, tedy podáváním a vyřizováním veškerých žádostí elektronickou formou přes datové schránky.