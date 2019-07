Na sociálních sítích kralují mladí Češi Evropě, ukázal průzkum Eurostatu

před 22 minutami

Mezi Evropany využívajícími sociální sítě ve věku od 16 do 24 let patří první místo Čechům. Vyplývá to z žebříčku Eurostatu, který u příležitosti Světového dne sociálních médií představil statistiku, kolik procent obyvatel různých zemí Evropské unie sítě využívá. Mezi dospělými obsadili první příčky vedle Dánů ještě Belgičani, třetí místo patří Švédům spolu s Brity.

Jen tři ze sta mladých Čechů nepoužívají sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter a Instagram. Vyplývá to z průzkumu Eurostatu, jenž vyšel k Mezinárodnímu dni sociálních médií, který připadá na poslední červnový den. Podle Eurostatu mezi mladými (16 až 24 let) tráví čas na sociálních sítích v průměru devět z deseti obyvatel Evropské unie, konkrétně 88 procent. První místo s 97 procenty obsadili shodně Češi, Dánové a Chorvati. Na chvostu žebříčku skončili Francouzi se 77 procenty. Data vychází z loňského roku "Míra aktivity na sociálních sítích je dána více faktory. Roli hraje přístup k internetu nebo chytrým mobilním telefonům, který je například v Itálii v rámci EU poměrně nízký. Do výsledků ale promlouvají také kulturně-historické faktory, které se promítají třeba do obav ze ztráty soukromí či anonymity," vysvětluje hlavní ekonom Czech fund Lukáš Kovanda. Podle něj je důležitá i gramotnost ve využívání moderních informačních a komunikačních technologií, která je obecně vyšší u mladších lidí. "Aktivitou na sociální síti se přitom rozumí zejména vytvoření uživatelského profilu a umísťování zpráv, fotografií a podobně," dodává Kovanda. Ve věku od 16 do 74 let patří prvenství Dánům (79 procent), druhé místo má Belgie (73 procent) a bronz si dělí Švédové s Brity (shodně po sedmdesáti procentech). Průměr v EU činí 56 procent, přičemž nejméně sociální sítě využívají lidé ve Francii (42 procent). Zajímavé je i srovnání mezi lidmi ve věku mezi 65 až 74 lety. Průměrně jeden z pěti seniorů je aktivní na sociálních sítích, přičemž mezi Dány je to 46 procent. Naopak v Bulharsku využívá Facebook, Twitter nebo Instagram jen osm procent dotazovaných.