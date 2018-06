Prezident bude moct uvalit cla jen se souhlasem Kongresu, navrhují američtí senátoři kvůli Trumpovi

Skupina amerických senátorů z obou politických stran tak reaguje na rozhodnutí Donalda Trumpa, který uvalil cla na dovoz oceli a hliníku z partnerských zemí USA.

Washington - Skupina amerických senátorů z obou politických stran předloží návrh zákona, podle něhož bude prezident potřebovat souhlas Kongresu vždy, když bude chtít uvalit cla z důvodu ochrany národní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to oznámil republikánský senátor Bob Corker s tím, že by norma měla být hotova do středy. Velká část zákonodárců nesouhlasí s krokem prezidenta Donalda Trumpa, který minulý týden v pátek uvalil cla na dovoz oceli a hliníku z partnerských zemí USA.

Předseda zahraničního výboru Senátu Corker v úterý novinářům řekl, že spolu se skupinou kolegů chystá úpravu obchodního zákona z roku 1962, který umožňuje prezidentovi rozhodovat o clech na zahraniční suroviny a produkty. Nově by musel všechna celní rozhodnutí hlavy státu odsouhlasit Kongres.

"Jsem velmi znepokojen tím, jak prezident zneužívá pravomoc, kterou mu (zákon) garantuje," uvedl v dřívějším prohlášení Corker.

Trump minulý týden neprodloužil evropským zemím, Kanadě ani Mexiku výjimku z dříve uvalených cel na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Tradiční američtí spojenci a obchodní partneři na to reagovali zavedením protiopatření. Prezident navíc vyhlásil, že zvažuje například i cla na automobily či jejich součásti.

Corker reprezentuje početnou skupinu zákonodárců Trumpovy Republikánské strany, kteří jako zastánci volného obchodu s prezidentovými protekcionistickými opatřeními nesouhlasí. Trumpovi kritici tvrdí, že opatření, která si dávají za cíl pomoci americkým producentům kovů, ve výsledku způsobí růst cen, úbytek pracovních míst a poškodí americkou ekonomiku.

Vedle Corkera kritizovali Trumpův krok například i republikánští lídři v Kongresu Paul Ryan (předseda Sněmovny reprezentantů) a Mitch McConnell (šéf senátní většiny). Návrh má podporu také u některých demokratů. Část republikánů ale stojí za Trumpem a levicové křídlo demokratů zase tradičně oponuje volnému obchodu. I proto je podle médií zatím nejisté, zda se najde v obou komorách Kongresu většina potřebná k přijetí návrhu.