Pravidla pro sazby DPH v Evropské unii mají být pružnější. Snížit daň by šlo snadněji

před 4 hodinami

Návrh Evropské komise přináší více různých sazeb pro různé kategorie zboží a služeb a také nový seznam těch, které mohou být zařazeny do snížených sazeb. Státy budou muset zajistit, aby vyvážený průměr sazeb činil alespoň 12 procent.

Brusel - Nová a pružnější pravidla pro stanovování sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) dnes Evropská komise navrhla členským zemím EU. Znamenat to má možnost více různých sazeb pro různé kategorie zboží a služeb a také nový seznam těch, které mohou být zařazeny do snížených sazeb. Komise chce také zjednodušit pravidla tak, aby malým a středním firmám snížila náklady s DPH spojené.

Unijní státy budou muset zajistit, aby vyvážený průměr sazeb činil alespoň 12 procent. "Evropská komise je a byla po léta z různých stran kritizována za stávající systém. Neumožňuje totiž, aby některé výrobky mohly využívat výhod snížených sazeb," poznamenal před novináři komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici.

V unii dosud pro DPH platí pravidla přijatá už v roce 1993, která členským zemím dovolují využívat dvě snížené sazby daně ve výši nejméně pět procent, a to jen na několik odvětví a produktů. Za určitých podmínek mohou některé státy ještě uplatňovat supersníženou či nulovou sazbu. V 90. letech minulého století systém vznikal jen jako dočasný.

Komise nyní navrhuje, aby kromě základní sazby ve výši 15 procent mohly státy nově zavádět dvě sazby v rozmezí pět až 15 procent, jednu nulovou až pětiprocentní a také ponechat některé zboží od DPH zcela osvobozené.

Stávající seznam služeb a zboží, na něž je možné uplatňovat snížené sazby, bude zrušen a nahrazen novým, uvedla dnes komise. Na jeho položky se bude uplatňovat paušální sazba ve výši 15 procent nebo vyšší.

Podle Moscoviciho evropská debata o DPH nyní kvůli stávajícím pravidlům často sklouzává jen k tomu, který výrobek si zaslouží zařazení do snížené sazby. "Zaznít by ale mělo především to, že v našich rozpočtech chybějí kvůli podvodům s DPH obrovské částky," upozornil komisař. Podle odhadů podvody s DPH ročně dosahují až 50 miliard eur (přes 1,2 miliardy korun).

Nově představená pravidla mají dát proto členským zemím při určování sazeb daně větší volnost a komise se bude moci soustředit právě na problematiku podvodů s daní. S návrhem na definitivní systém DPH v unii přišla komise loni v říjnu.

Společný systém DPH je důležitým zdrojem rostoucích příjmů v EU a podle jeho pravidel se v roce 2015 vybral téměř jeden bilion eur (přes 25 bilionů korun), tedy sedm procent hrubého domácího produktu unie. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU.