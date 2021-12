Praha instaluje nové přístřešky na zastávkách. Reklamní plochy nahradí LCD panely

Firma Technologie hlavního města Prahy vyměnila prvních několik přístřešků na zastávkách městské hromadné dopravy, které dosud provozovala firma JCDecaux. Jak ve čtvrtek řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitel podniku Tomáš Jílek, jejich správu a plánovaný tendr na provozovatele reklamních ploch na zastávkách by měl převzít dopravní podnik, o detailech se jedná.

Francouzská firma JCDecaux provozuje stovky přístřešků v metropoli na základě smlouvy z roku 1994, výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich může provozovat reklamu. Smlouva skončila koncem letošního června, vedení města již před tím rozhodlo o tom, že pořídí vlastní mobiliář.

Výměna prvních zastávek v Praze 13 začala koncem listopadu, na starosti ji má společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP).

"Do konce roku, pokud nám počasí dovolí, tak bychom rádi vyměnili 20 až 30 přístřešků. Na první polovinu příštího roku máme plánovanou výměnu kolem 250 až 300 přístřešků," uvedl ve čtvrtek na prezentaci nově nainstalovaných přístřešků v Praze 13 místopředseda představenstva THMP Tomáš Novotný. Na začátku příštího roku by se podle něj výměna měla týkat kromě Prahy 13 hlavně Prahy 4 a Prahy 5.

Od ledna by podle Jílka měla firma každý týden od dodavatele dostat 15 přístřešků. Dodal, že standardní zastávka vyjde zhruba na 350 tisíc korun bez náhradních dílů a dalšího vybavení a instalace včetně vybudování základů se vejde do 100 tisíc korun.

Město počítá také s tím, že 200 až 300 reklamních ploch na přístřešcích nahradí LCD panely, na kterých budou informace například o kulturních nebo sportovních akcích a v případě neočekávaných událostí zprávy krizového centra magistrátu.

Jílek dodal, že o nové zastávky se zatím provizorně starají Technologie hlavního města Prahy, počítá se nicméně s tím, že je převezme dopravní podnik. "Zatím se jedná s dopravním podnikem o podmínkách, nepadla žádná jiná alternativa," řekl. "Osobně si myslím, že by to mělo být tak, že přístřešky převezme dopravní podnik, který následně vysoutěží toho, kdo tam bude reklamu umísťovat," dodal Hřib.

Podmínky soutěže na provozovatele reklamy zatím nejsou známy, podle Jílka se nicméně počítá s tím, že reklamních ploch bude o 65 procent méně. Hřib dříve řekl, že město neplánuje do podmínek zařadit omezení pro firmy, které měla právní problémy s veřejnými zakázkami. To by se mohlo týkat JCDecaux, která byla letos pravomocně odsouzena v souvislosti s reklamními plochami v metru.

"Pokud bude mít společnost zákaz, nebo bude vlastněná členem vlády, nebo co je v tom zákoně o střetu zájmů, tak pochopitelně tu zakázku získat nemůže. Ale jinak se bude prostě dělat podle kritérií, která budou transparentně zveřejněna. Nic jiného vymýšlet nebudeme," řekl primátor.

V budoucnu by se měl počet přístřešků ještě rozšířit, s čímž podle Jílka počítala i smlouva s dodavatelem. "Městské části si budou moci žádat i o přístřešky tam, kde dosud nebyly. Pevně doufám, že poté, co vyměníme těch téměř 700 přístřešků, tak že dojde i na to, že budeme vyměňovat i ty staré přístřešky z drátoskla, se kterými se můžete setkat na okrajovějších částech města," uvedl k tomu Hřib. Jílek dodal, že další mobiliář se bude instalovat také na nově budovaných tramvajových tratích.