První půjčka zdarma naláká, a pak zdraží. Žebříček ukazuje, kde si nepůjčovat peníze

Člověk v tísni zveřejnil nový Index odpovědného úvěrování, který srovnává podmínky malých nezajištěných půjček bankovních i nebankovních společností na českém trhu. V době, kdy s penězi nevychází stále více domácností, index upozorňuje na mnohdy skrytá rizika. Varuje například před první půjčkou zdarma, která může v současnosti dostat do potíží řadu lidí.

Podle odhadů se už třetina domácností dostává pod hranici příjmové chudoby nebo má nízké příjmy a úspory maximálně na jeden měsíc. Počet lidí s finančními problémy se bude podle expertů zvyšovat, a tím přibude i žadatelů o půjčky.

"Udržet rodinný rozpočet v plusu je čím dál tím obtížnější. Rostou nejen ceny energií, ale nahoru jdou i potraviny, pohonné hmoty a řada dalších položek. O půjčce proto začínají uvažovat i lidé, kteří to v minulosti dělat nemuseli," říká David Borges, analytik Člověka v tísni a autor Indexu odpovědného úvěrování.

Podle něj lze očekávat, že banky, které obecně poskytují půjčky za přijatelných cenových podmínek, zpřísní přístup k úvěrování, zejména pokud by začala růst nezaměstnanost. "Zájemci o bankovní půjčky se pak začnou přesouvat k nebankovním společnostem, což může lidem způsobit potíže, na které nyní upozorňujeme," domnívá se Borges.

Aktuální index se zaměřil na úvěry sloužící ke krátkodobému překlenutí nedostatku financí: kreditní karty, kontokorenty, revolvingy a internetové mikropůjčky. Posuzuje celkem 42 společností, z toho je 13 bank, ostatní jsou nebankovní společnosti.

Nabízené půjčky autoři zkoumali podle 15 různých parametrů rozdělených do tří oblastí. První zahrnuje náklady - kolik lidé za úvěr zaplatí, co je bude stát případné prodloužení o tři měsíce a jaké náklady budou muset hradit při neschopnosti splácet. Právě tyto náklady mají ve výsledném hodnocení nejvyšší váhu.

Ve druhé části žebříček hodnotí transparentnost, tedy rozsah a přehlednost poskytovaných informací. Ve třetí části pak posuzuje klientskou vstřícnost a odpovědné úvěrování, tedy jak důkladně společnost posuzuje schopnost půjčku splatit.

Index dělí poskytovatele malých půjček do pěti skupin skrze hvězdy. "Čím víc hvězd, tím lepší služba, tedy odpovědnější poskytovatel. Ke společnostem, které v našem žebříčku nemají žádnou hvězdu, či obdrželi pouze jednu nebo dvě, bychom pro půjčku jít nedoporučovali. Tři nebo čtyři hvězdy pak ukazují na solidní standard," vysvětluje Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství.

Rozdíl v cenách půjčky je i desetinásobný

Při porovnávání nákladů na půjčky vycházeli autoři z modelového příkladu, kdy si člověk potřebuje půjčit 10 tisíc korun na jeden měsíc.

Už v minulých letech index ukázal, že ceny různých společností za totožnou půjčku se od sebe výrazně liší. Zatímco za měsíční půjčku prostřednictvím kreditní karty či kontokorentu zaplatíte nejvýše pár stovek, více než polovina mikropůjček vás přijde na dva tisíce korun nebo i více.

Kontokorent vyčerpaný do výše 10 tisíc se splatností 30 dnů stojí podle indexu u jedenácti společností od 141 do 220 korun. Za kreditní kartu s limitem ve výši 10 tisíc korun se splatností 30 dnů zaplatí žadatelé u devíti společností od 116 do 357 korun.

Za jednorázově splatnou desetitisícovou půjčku na 30 dnů zaplatí u jednatřiceti společností od 71 korun až do 4 450 korun. "Na rozdíl od kontokorentů a kreditek je v případě mikropůjček nesmírně důležité, kdo ji poskytuje," podotýká dále Borges.

Důležité podle něj je, zda mají společnosti na webových stránkách informace pro zákazníky, kteří se dostanou do potíží. Tedy zda nabízejí návod pro dlužníky, kteří se snaží problémy řešit a potřebují vědět, jak postupovat a koho kontaktovat.

"Přístup věřitelů se hodně liší. Některé společnosti s takovou eventualitou zřejmě vůbec nepočítají. Jiné pro tento případ uvádějí alespoň kontakty. Ty nejlepší mají na webu informace o možnostech, které klient má, a to včetně vysvětlení, co pro něj například snížení splátky znamená," uvádí Borges, podle něhož se taková "vstřícnost" vyplácí - lidé jsou pak totiž většinou schopni své závazky splnit, byť o něco později.

Hry s promlčecími lhůtami

V indexu se autoři zaměřili také na to, zda společnosti vymáhají promlčené pohledávky a jestli neprodlužují zákonnou tříletou promlčecí lhůtu.

"Narazili jsme na prodloužení na 5 a 6 let - Zapujcky.eu a SOS Credit, ale i na 15 let, konkrétně u Oberbank. Takový postup je sice legální, ale z našeho pohledu velmi neetický. Představte si, že ve třiceti splatíte půjčku a o 15 let později za vámi věřitel přijde s tím, že je třeba doplatit například sankční úrok. To by banka snad neměla mít ani zapotřebí," hodnotí tuto praxi Borges.

Oberbank už v minulosti kvůli tomuto ujednání ve smlouvě skončila v indexu na konci žebříčku. Pro online deník Aktuálně.cz instituce uvedla, že spotřebitelské úvěry v malých částkách poskytuje zcela okrajově a výhradně svým stávajícím a dlouhodobě prověřeným klientům jako benefit k hypotečnímu financování.

"V naší smluvní dokumentaci máme takto sjednanou promlčecí lhůtu pro veškeré dluhy obou smluvních stran. Není to tedy v žádném případě ujednání v neprospěch klienta-spotřebitele, neboť i klient může v případě jemu vzniklého nároku, například nároku na započtení pohledávky klienta vůči bance nebo na náhradu jemu případně vzniklé škody způsobené bankou, své právo uplatnit po dobu až 15 let od vzniku nároku. Jde tedy o oboustranně výhodné ujednání," uvedla tehdy banka.

"Nechci slevu zadarmo"

V hodnocení se letos poprvé objevilo i to, zda poskytovatel nabízí první půjčku zdarma. Taková nabídka zní sice atraktivně, ale podle Borgese jen na první pohled. Společnosti, které s touto nabídkou přicházejí, jsou totiž téměř vždy velmi drahé.

"Jejich roční úrokové sazby obvykle přesahují 300 procent. Lidé si v domnění, že ušetří, půjčí zdarma deset tisíc, zaplatí dlužný nájem či energie, ale na vrácení celé splátky za měsíc mít nebudou. Půjčku si proto musí prodloužit, půjčí si třeba osm tisíc, ale za takový úrok, že příští splátka je už 11 tisíc. Tu opět nesplatí, následuje další prodloužení a další vysoké úroky," popisuje Borges běžný model dluhové spirály.

Spíše než půjčkou by lidé podle odborníků měli finanční nedostatek řešit jinak. "Stojí za to zvážit, zda by nebylo možné si dočasně přibrat nějakou brigádu nebo jestli bych nenašel jiné zaměstnání za více peněz. A pokud jsem na tom tak, že po zaplacení účtů a jídla mi nic moc nezůstává, je namístě zažádat si o příspěvek na bydlení. A měl bych si ověřit, jestli nemám nárok na sociální dávky," uzavírá Hůle.