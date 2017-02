Pokuta 40 milionů pro RWE platí, potvrdil soud. Firma zneužila dominantní pozici

před 4 hodinami

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu energetické společnosti RWE Supply & Trading CZ. K jejímu udělení došlo kvůli zneužití dominantní pozice na trhu. Případ se táhl více než deset let.

Brno - Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 40 milionů korun pro energetickou společnost RWE Supply & Trading CZ. Je od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za zneužití dominantní pozice na trhu. Případ se táhne více než deset let, firma by ještě mohla podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Délkou případu energetická firma také argumentovala. Podle jejího právního zástupce Pavla Dejla k tomu měl soud přihlédnout. "Máme pocit, že takto drakonické pokuty v řádu několika desítek milionů korun by neměly být ukládány po tak dlouhé době, kdy soutěžitel prokázal, že se chová řádně," uvedl Dejl. Pokuta udělená za hranicí deseti let už podle něj neplní účel, a represe tak prý nemá žádný smysl.

Soudce David Raus při odůvodnění připustil, že v tomto bodu byl asi nejblíž k tomu, aby žalobě vyhověl. Nakonec tak ale neučinil.

Je možné, že případ dneškem ještě neskončil, protože firma může ještě podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Krajský soud v Brně dnes rozhodoval pouze o pokutě, část případu o vině firmy má na stole Ústavní soud. Podle Dejla měl kvůli tomu Krajský soud v Brně jednání přerušit, ten k tomu ale neviděl důvod. Závěr o vině firmy je prý postavený "najisto".

Soudy se případem zabývaly opakovaně. Původní rozhodnutí vydal ÚOHS už v roce 2006, když uložil pokutu 240 milionů korun. Správně však podle soudu rozhodl pouze v jedné záležitosti ze dvou. RWE zvýhodňovala své regionální distributory. Měli výhodnější podmínky než konkurence, a to v období od listopadu 2004 do srpna 2006.

Druhý delikt ale ÚOHS u soudů neobhájil. RWE údajně odmítala konkurenčním distributorům dodávat plyn do kterékoli z bilančních zón v ČR. Nepodařilo se však prokázat, že by Pražská plynárenská nebo Jihočeská plynárenská, které jsou konkurenty RWE, chtěly do jiné bilanční zóny plyn dodávat. Soud tak zrušil i pokutu. Případem se zabýval jak krajský soud, tak Nejvyšší správní soud.

Věc se pak vrátila znovu k ÚOHS. Před dvěma lety ÚOHS firmě uložil výrazně nižší pokutu 40 milionů. V novém rozhodnutí zneužití dominance týkající se možnosti dodávat do jiné bilanční zóny neprokázal. Pokutu za protisoutěžní jednání tedy úřad uložil pouze za delikt, který potvrdily i soudy. Sankce se také příslušně snížila, a to na základě metody výpočtu používané v době původního řízení.

autor: ČTK