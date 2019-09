Největší jeřáb na světě. V Británii pracuje na nové jaderné elektrárně

Na stavbě britské jaderné elektrárny Hinkley Point C začal pracovat největší jeřáb světa přezdívaný Big Carl. Jeho sestavení trvalo tři měsíce a zůstat by zde měl čtyři roky, uvedla agentura Bloomberg.

Jeřáb dostal svou přezdívku podle ředitele belgické společnosti Sarens, která ho vlastní. Dokáže zvednout až 5000 tun. Je vysoký 250 metrů. Do Británie ho přivezlo 280 nákladních aut.

Nová elektrárna patří mezi největší inženýrské projekty v Británii. Bude stát více než tunel pod Lamanšským průlivem, bude potřebovat ocel, která by stačila pro železnici z Londýna do Říma, a beton, který by vystačil pro stavbu 75 sportovních stadionů.

Hinkley Point C bude první jadernou elektrárnou v Británii postavenou po roce 1995. Jaderná elektřina se na produkci elektřiny v zemi podílí zhruba pětinou. Většina jaderných elektráren v zemi je však blízko konce své životnosti a v příštím desetiletí se mají zavřít.

Její stavba čelí kritice jak ze strany ekologických aktivistů, tak ekonomů. Podle informací společnosti EdF, která dva nové jaderné bloky staví, se projekt prodraží o 1,5 miliardy liber a zpozdí. Účet se tak vyšplhá na 19,6 miliardy liber (asi 585 miliard korun). Aktivisté zase upozorňují, že celkové náklady mají být zhruba šestkrát vyšší, než kdyby se stejný instalovaný výkon realizoval formou větrných elektráren.