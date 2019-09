před 1 hodinou

Svlékli jsme se do naha, převlékli do žlutých kombinéz a vstupujeme do prostoru reaktoru. Modře svítící tyče, vypadající jako ze sci-fi filmu, zrovna jeřáby přemísťují v patnáct metrů hlubokém bazénu. "Hlavně vám tam nesmí nic spadnout, opravdu, to by byl vážně průšvih," opakuje mluvčí Dukovan Jiří Bezděk. Nahlédněte spolu s námi do prostor jaderného kolosu, do míst, kam se nedostane ani většina zaměstnanců ČEZ.