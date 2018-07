Přes 450 obcí loni nesplnilo pravidlo o zadlužení, říká ministerstvo financí

Obce hospodaří v zájmu udržitelných veřejných financí tak, aby jejich dluhy nepřekročily 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Praha - Celkem 456 obcí z celkových 6254 loni mělo poměr dluhu k průměru příjmů za poslední čtyři roky nad 60 procenty. Bez dluhu loni hospodařilo 3547 obcí a Plzeňský a Jihočeský kraj. Vyplývá to ze zprávy o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017, kterou ve středu dostane pro informaci vláda. Materiál ministerstva financí má ČTK k dispozici.

S vyšší mírou rizika hospodaření bylo ve zprávě označeno šest obcí. Jde o Biskupice, Kelčany, Příseku, Královice, Orlické Záhoří a Ošelín. Tyto obce překročily hraniční hodnoty u všech tří ukazatelů, které ministerstvo financí monitoruje.

"Zařazení do kategorie územních samosprávných celků s vyšší mírou rizika hospodaření neznamená, že by dotčený subjekt hospodařil nezodpovědně či jinak nevhodně, nýbrž pouze indikuje vyšší pravděpodobnost možného rizika hospodářských problémů," uvedl materiál.

Podle legislativy územní samosprávné celky hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejich dluhu nepřekročila 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Nerespektuje-li obec či kraj pravidla, ministerstvo financí může pozastavit převod podílu na daňových výnosech.

Starostové již dříve upozornili, že vysoký poměr dluhu k průměru příjmů neznamená nezdravé hospodaření. Poukazují také na to, že pokud by obce nehospodařily zodpovědně, nezískaly by úvěry u bank.

Druhým ukazatelem, který MF sleduje, je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který udává míru zadlužení majetku dané obce nebo kraje. Podíl aktiv krytý cizími zdroji by neměl překročit 25 procent. Loni tuto hodnotu překročilo 93 obcí a osm krajů. Nejvyšší hodnoty mají obce Turovice (709 procent) a Prameny (224 procent). Ty tak jsou pode MF výrazně ohroženy platební neschopností.

Třetím ukazatelem je celková likvidita. Hodnota ukazatele nižší než jedna naznačuje, že obec se dostává do platební neschopnosti. Pod touto hranicí loni mělo tento ukazatel 107 obcí.

"Za primární ukazatel monitoringu je sice považováno pravidlo rozpočtové odpovědnosti, nicméně vyhodnocování ukazatelů podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkové likvidity je zásadní pro posouzení celkové hospodářské situace," uvádí zpráva.

Podle MF celkové výsledky hospodaření územních rozpočtů potvrzují pokračování příznivých trendů z předchozího roku 2016. "Své hospodaření ukončily s přebytkem, a to již šestým rokem po sobě, dále pokračoval trend snižování zadluženosti územních rozpočtů a současně i růstu stavu finančních prostředků na jejich bankovních účtech," uvedl materiál.

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti u obcí:

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (podíl dluhu k příjmům) Počet obcí 0% 3547 0 - 20 % 1163 20 - 40 % 705 40 - 60 % 383 60 - 80 % 198 80 - 100 % 115 100 - 120 % 67 120 - 140 % 30 140 - 160 % 20 160 - 180 % 13 180 - 200 % 5 200 % a více 8

Celková výše dluhu obcí loni byla 63,1 miliardy korun a krajů 16 miliard korun. Bez dluhu hospodařily kraje Plzeňský a Jihočeský. Podle zprávy MF z loňského října dluhy obcí ke konci roku 2016 byly 71,9 miliardy korun a krajů 21,3 miliardy korun.

Obce loni celkově hospodařily s přebytkem 21,4 miliardy korun, což je meziročně o 18,3 miliardy korun méně. Kraje vykázaly přebytek 9,1 miliardy korun, meziročně o 3,6 miliardy korun méně.