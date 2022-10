Ve vyúčtování energií se nevyzná nikdo, říká Hůle. Vládě vyčítá opožděná opatření

Finanční zdraví Čechů patří podle Indexu prosperity k průměru Evropské unie. Expert na dluhovou problematiku Daniel Hůle v podcastu Prospero komentátora Davida Klimeše ale upozorňuje, že postavení Česka v žebříčku může negativně ovlivnit inflační a zejména energetická krize. Tuzemsko podle něj zaostává v regulaci trhu s energiemi. Vláda také přijímá opatření proti drahotě opožděně, dodává Hůle.

Z dat Indexu prosperity vyplývá, že Česko patří v Evropské unii ke státům s nejvyššími výdaji na energie. Podle Daniela Hůle, který v neziskové organizaci Člověk v tísni vede program dluhového poradenství, tudíž současná energetická krize může na Čechy dolehnout o to hůře.

V tuzemsku navíc podle experta panuje velmi zaostalá regulace energetického trhu z pohledu toho, jak fungují dodavatelé. Naplno se to podle Hůle ukázalo loni v říjnu po pádu dodavatele Bohemia Energy s 950 tisíci zákazníky.

"Bohemia Energy neměla nakoupeno dostatek energií pro své klienty a tím, že šlo o tak velkého dodavatele, stal se z krachu firmy opravdu společenský problém," připomíná Hůle loňskou situaci. Odběratelé firmy skončili v takzvaném režimu dodavatele poslední instance (DPI) a museli najednou platit zálohy v závratné výši.

O pár měsíců později navíc vypukla válka na Ukrajině, což inflační a energetickou krizi ještě prohloubilo. Podle Hůle je současná situace velmi obtížně udržitelná. "I politici dnes mluví o tom, že se skutečně bojí společenských nepokojů a ohrožení polistopadového vývoje. Myslím, že pokud by řádově polovina obyvatel upadla do velké nouze, k nějakému politickému převratu by opravdu mohlo dojít," říká v podcastu Prospero.

Jako kritické vnímá právě hlavně zdražování energií, byť vláda zavedla úsporný tarif a zastropování cen. Hůle ale kromě jiného upozorňuje, že cenový strop je, stejně jako třeba jednorázový příspěvek na dítě, příkladem plošných opatření. O těch přitom vláda prohlašovala, že je nebude na rozdíl od někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) přijímat.

Podle odborníka na dluhovou problematiku je navíc otázka, na kolik peněz stát opatření skutečně vyjde, podle něj půjde o více než vládou odhadovaných 130 miliard korun.

Odborník se také domnívá, že vláda premiéra Petra Fialy (ODS) řadu sociálních opatření přijímá se zpožděním. "Vláda se dostala do jakéhosi vleku událostí, místo aby je dokázala trochu předvídat nebo s nimi držet krok," míní.

Zpočátku mandátu přitom kabinet podle něj měl dobrý "tah na branku". Chválí například to, že ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) rychle prosadil dorovnání takzvaných normativních nákladů na bydlení, což vedlo ke zvýšení příspěvku na bydlení.

K fungování dodavatelů energií Hůle říká, že se "absolutně nikdo" nevyzná v jejich vyúčtování za elektřinu a zemní plyn - v jednotlivých sazbách a dalších věcech. "Myslím, že je to jedna z věcí, která by se opravdu měla změnit," dodává.

Podcasty Prospero jsou součástí projektu Index prosperity, který je společným výzkumem analytického týmu České spořitelny a datového portálu Evropa v datech. Mapuje postoje veřejnosti a dostupná data z mnoha oblastí života: od postoje k dobrovolnictví a dobročinnosti po dopravní infrastrukturu, efektivitu vládnutí či svobodu médií, vnímání korupce či pocit štěstí. Aktuálně.cz výsledky žebříčků pravidelně zveřejňuje.