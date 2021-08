Tabákový obr Philip Morris má vyrábět léky na astma. Kozel zahradníkem, míní kritici

Tabákový gigant Philip Morris International prodává značky jako Marlboro, L&M nebo Chesterfield. Své portfolio chce teď rozšířit, překvapivě ne však o dalšího výrobce cigaret. Dělá si zálusk na podnik Vectura, který se specializuje na léky na dýchací potíže. Koncern kvůli tomu ale čelí silné kritice lékařů. Podle nich je převzetí firmy pokrytectví, když právě cigarety respirační nemoci způsobují.

Výrobce cigaret Philip Morris International (PMI) informoval o záměru získat pod svá křídla firmu Vectura, která vyrábí třeba léky na astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), minulý měsíc. Britskou společnost chce koupit za 1,1 miliardy liber (32,8 miliardy korun).

Plánovanou akvizici ale hlasitě kritizují lékařské organizace. Poukazují na to, že právě kouření poškozuje dýchací cesty a v mnoha případech vede k nemocem, jako je třeba CHOPN. Například v Česku trpí tímto onemocněním podle údajů z roku 2019 kolem 300 tisíc lidí, z nichž přibližně 45 tisíc je kuřáků.

Vectura přitom stojí za výrobou více než desítky inhalačních léků, které pomáhají právě pacientům s touto chorobou nebo astmatikům, kteří by se taktéž cigaretám měli vyhýbat obloukem.

"Je zjevné, že v případě uzavření dohody (o koupi firmy - pozn. red.) je v sázce více než cena akcií. Je neetické, aby velké tabákové firmě bylo umožněno profitovat z léčby nemocí, které jsou kvůli jejím výrobkům mnohem rozšířenější," uvedl například britský lékař Malcolm Clark, který působí v charitativní organizaci Cancer Research UK, jež se zabývá výzkumem rakoviny.

Clark není zdaleka jediný odborník, který se proti akvizici ozval. Jak informoval deník The Guardian, vznikl dokonce otevřený dopis, pod který připojilo podpis přes 30 odborníků nebo organizací z oblasti zdravotnictví.

Signatáři radí farmaceutické společnosti Vectura, aby nabídku tabákového giganta nepřijala. Podle nich by to pro firmu dokonce mohlo znamenat, že by se od ní odvrátily univerzity i nemocnice při provádění klinických studií nebo že by ji britská vláda odstřihla od grantů.

Upozorňuje na to například britský lékař specializující se na onemocnění CHOPN Nick Hopkinson. "Jak jednou pracujete pro tabákový průmysl, už to s vámi zůstane, je to vaše reputace," myslí si. On i další odborníci tak společnosti doporučují, aby zvážila i podnikatelská rizika a morální stránku tohoto obchodu.

Výkonná ředitelka neziskových organizací Asthma UK a British Lung Foundation Sarah Woolnoughová pak prohlásila, že proti "hrůznému návrhu na převzetí bude bojovat do poslední chvíle". "Ve Velké Británii zemře každý rok 90 tisíc lidí na choroby typu chronická obstrukční plicní nemoc, které mají spojitost s kouřením," zdůraznila dále.

O firmu stáli i američtí finančníci

Vectura kritiku vnímá a přiznává, že by převzetí mohlo v budoucnu znamenat komplikace při podnikání. Členové jejího představenstva přesto akcionářům firmy doporučili, aby nabídku od PMI přijali. Ti by se podle listu The Guardian měli rozhodnout do poloviny září.

O farmaceutický podnik přitom projevila zájem i americká finanční skupina Carlyle. Ta se podle serveru Bloomberg na možném převzetí domluvila už v květnu, než se stejným plánem přišel výrobce tabáků. Carlyle poté dokonce navýšila nabídku na 958 milionů liber (28,6 miliardy korun), jenže ani to na konkurenci nestačilo. Vectura stáhla své doporučení pro přijetí nabídky od Carlyle a přiklonila se k návrhu, aby ji koupila PMI. Dohodu ale musí ještě schválit zmiňovaní akcionáři.

Tabákový gigant si za zájmem o farmaceutickou společnost i přes kritiku dál stojí. "Věřím, že to, co děláme, je naprosto správné," prohlásil pro server CNBC generální ředitel Jacek Olczak. Podnik by podle něj dál mohl "pouze" prodávat cigarety, místo toho chce ale přispívat k výzkumu technologií jako například inhalačních zařízení, které pomáhají tlumit škody napáchané kouřením.

Ruce pryč od nikotinu

Olczak dodal, že akvizice pomůže podniku urychlit strategii, která ho má nasměrovat více mimo byznys s nikotinem. Výrobce cigaret totiž očekává, že v budoucnu v souvislosti s obavami o zdraví a regulačními zásahy přestane kouřit více lidí.

Právě pod vedením Olczaka, který v čele firmy stanul tento rok, začala PMI masivně investovat do nikotinových alternativ. Jde například o zařízení na nahřívání tabáku IQOS, které po celém světě používá už přes 20 milionů lidí, uvedl server Financial Times. Minulý měsíc také podnik, který působí i na českém trhu, oznámil, že přestane v příštích deseti letech v Británii prodávat klasické cigarety.

Tržby společnosti ale zatím stále ze 75 procent tvoří cigarety. Kritici kouření jsou navíc skeptičtí a nevěří, že tabákové firmy budou schopné opustit tradiční cigarety. Tvrdí také, že některé alternativy kouření jsou téměř stejně škodlivé.

