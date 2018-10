před 25 minutami

I čeští byznysmeni slaví 100 let vzniku našeho moderního státu. V anketě Aktuálně.cz a Hospodářských novin hodnotí dosavadní vývoj tuzemské ekonomiky, odkaz, na který by bylo dobré navázat a kterým by bylo hodno se inspirovat. Vyslovují také svá přání do další stovky.