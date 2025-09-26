Opatrné sliby, dílčí změny. Ekonomické programy politických stran to hlavní neřeší

Podle Vilíma jsou návrhy stran v jejich předvolebních programech, pokud jde o daně, poměrně realistické. "Velká část změn se týká úpravy již existujících sazeb a slev či odpočtů. I některá nová opatření, jako je převedení nevyčerpané slevy na poplatníka, mají oporu v jiných částech daňového systému a zahraniční praxi," říká expert PAQ Research v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Zdůrazňuje přitom, že v některých programech lze najít i několik exotických návrhů. Jako příklad uvádí nulovou DPH na potraviny českého původu, s níž operuje například hnutí Stačilo!. Podle Vilíma by ale takové opatření bylo administrativně velmi náročné. "A zvýšení hranice pro registraci k DPH na pět milionů korun by ani nebylo možné vzhledem k evropským pravidlům," zdůrazňuje nesplnitelný bod.
Obecně dle jeho slov strany slibují převážně zvýšení některých výdajů. "Vzhledem k již vysokému schodku chtějí strany řešit udržitelnost veřejných financí několika způsoby. Ty však mají omezený potenciál. Jednou cestou je omezení šedé ekonomiky, která je ale u nás menší než evropský průměr. Druhým je omezení úniků firemních zisků do daňových rájů," popisuje Vilím.
Řešením by podle něj mohlo být i zvýšení daní - zvlášť těch, které ekonomiku tolik nebolí, jako je daň z nemovitosti. "To ale v programech téměř chybí a žádná strana se k celkovému zvýšení výběru daní - jako doplňku k úsporám a omezením úniků - nezavazuje. Tři politické strany navrhují alespoň obecné zvýšení spotřebních daní, ale bez konkrétního závazku zdanit tiché víno či zavést automatickou valorizaci spotřebních daní," upozorňuje expert.
Víc toho chybí
"Programy stran v oblasti daní jsou významné spíš tím, jak moc toho v nich chybí, než tím, co v nich je," dá se podle něj obecně říci. Ačkoliv dle jeho mínění nabízejí některá uskupení dílčí zlepšení, která pomohou ekonomice, žádná ze stran nenabízí komplexnější daňovou reformu založenou na jasných principech. Podle Vilíma to ale naopak v oblasti daní ponechává velký prostor pro povolební spolupráci.
"Například program Spolu je tak obecný, že by byl kompatibilní prakticky se všemi stranami," říká. "Přesto bychom našli nesoulad u některých dílčích opatření, například znovuzavedení EET - ANO a SPD jsou pro, Motoristé a Piráti explicitně proti. Nebo demotivační slevy na nepracující manželku - ANO a SPD je navrhuje rozšířit, STAN zrušit a nahradit vyšší slevou na dítě do tří let." upozorňuje Vilím.
Analýza PAQ Research hodnotí návrhy sedmi stran, které mají podle předvolebních výzkumů šanci překročit pětiprocentní hranici hlasů, a dostat se tak do Poslanecké sněmovny. Vychází přitom z publikovaných programů, které v některých případech doplňuje o veřejná vyjádření hlavních představitelů stran, uvádí autoři v úvodu dokumentu.
Zdanění zaměstnanců
Piráti chtějí zvýšit slevy na poplatníka navázané na minimální mzdu. STAN ji chce pravidelně zvyšovat, ale neříká, jak. "Piráti, STAN i SPD navrhují zvýšení slev na děti, ale žádná strana nemluví o narovnání výrazně nižší slevy na první dítě oproti slevě na třetí a další dítě."
ANO pak podle analýzy obecně hovoří o snižování daní pro občany, ale cíle by dosáhlo znovuzavedením specifických slev na studenta a takzvaného školkovného. "Vyšší sleva na poplatníka v programu není, ale Andrej Babiš toto opatření podpořil v rozhovoru," upozorňují analytici PAQ Research.
Pozoruhodné pak je, že třeba Spolu ve svém v programu nemá mnoho konkrétních daňových opatření. "Jejich postoje proto můžeme odvodit pouze z mediálních výstupů - například Marek Benda (ODS) v rozhovoru pro iRozhlas pozitivně mluví o nižším zdanění práce, převážně u zkrácených úvazků."
Zdanění OSVČ
Zdanění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se politické strany ve svých programech věnují jen okrajově. "Spíše chtějí snižovat zdanění nízkopříjmových OSVČ, než opravit zvýhodnění těch vysokopříjmových," upozorňuje materiál. Například hnutí ANO navrhuje zastavit plánované zvýšení minim pojistného OSVČ, které bylo součástí konsolidačního balíčku současné vlády.
Motoristé dokonce chtějí minima zrušit a stanovit pojistné v poměru vůči zisku jako u OSVČ s vyššími příjmy. To by však podle analytiků PAQ Research znamenalo, že by nižší statisíce OSVČ s nízkým příjmem dosáhly pouze na minimální důchod. "Životní úroveň těchto důchodců by pak musel stát dotovat nepojistnými dávkami," připomínají autoři.
Některé strany pak navrhují pomoci začínajícím nebo mladým podnikatelům. Přitom noví podnikatelé již dnes platí nižší minima sociálního pojistného, jejichž splátku si navíc mohou odložit.
SPD slibuje nulovou daň z příjmu pro živnostníky do 26 let, v případě, že pečují o své nezaopatřené děti, STAN chce (bez bližší specifikace) snížit finanční náročnost pro nově začínající podnikatele a Motoristé navrhují začínající podnikatele po dobu dvanácti měsíců od daně zcela osvobodit.
Firemní investice
Rychlejší odpisy na kapitálové výdaje mohou motivovat firmy k vyšším a produktivnějším investicím, autoři analýzy ale upozorňují, že jsou dnes nekoncepčně využívané jen na automobily. Lepší a systematické odpisy by podle nich podpořily inovace, produktivitu a energetickou efektivitu lépe než dotace nebo plošné snížení daní.
Pět ze sedmi stran přitom podporuje rychlejší odpisy na investice, ty se ale liší svým zaměřením. Pro ANO a Motoristy jsou to odpisy na inovace a inovativní investice, u Pirátů investice do obranného průmyslu, u SPOLU a STANu investice do technologií. Stačilo! pak chce zavést daň z mimořádných zisků pro vybraná odvětví (velké zbrojařské a energetické společnosti) a bankovní sektorovou daň ve výši 0,5 procenta z aktiv bank.
Zdanění nemovitostí
Sáhnout chtějí některé strany také na daň z nemovistosti. "Ta u nás nereflektuje reálnou hodnotu, takže více dopadá na nízkopříjmové vlastníky a chudší regiony. Pětina domácností s nejnižším příjmem z něj na dani z nemovitosti odvádí dvojnásobný podíl než nejbohatší pětina ze svého příjmu. Zdanění pozemků (oproti zdanění budov) je navíc velmi nízké, což nemotivuje k jejich produktivnímu využití," míní autoři materiálu.
Například Stačilo! navrhuje zavést speciální daň z prázdných a nevyužívaných bytů (déle než rok; ve výši 10 procent z tržní ceny nemovitosti). Dále chce družstva a obce zprostit daně z nemovitosti po dobu pěti let z platby, pokud budou své byty pronajímat za dostupný nájem.
Stačilo! také jako jediné navrhuje zavést dědickou a darovací daň se silnými progresivními prvky. Dědictví by bylo osvobozeno do deseti milionů, do padesáti milionů korun by podléhalo pětiprocentní sazbě daně a nad tento limit desetiprocentní sazbě. "Tyto sazby jsou v zahraničním porovnání velmi nízké a je otázkou, zda by byl výběr dostatečně vysoký vůči administrativním nákladům této daně," uvažují autoři dokumentu.
Výjimky ve zdanění neřestí
Současné zdanění neřestí - tabáku, alkoholu a slazených nápojů - obsahuje podle PAQ Research nesystémové výjimky a ztrácí reálnou hodnotu inflací. To pak snižuje účinnost politiky minimalizace rizik a škod a zvyšuje společenské náklady spojené se závislostmi.
Piráti v této oblasti plánují zvýšit spotřební daně u alkoholu a dalších rizikových produktů a z výnosů financovat zdravotní a environmentální opatření. STAN podporuje vyšší zdanění cigaret, alkoholu i slazených nápojů, kde navrhuje konkrétní regulační opatření dle tzv. polského modelu. Spolu chce upravit spotřební daně tak, aby motivovaly k méně rizikovým alternativám.
Žádná ze stran se ve svém programu ale nezavazuje ke zdanění tichého vína a automatické valorizaci spotřebních daní.
Zdanění spotřeby
Tradičně zásadní téma je nakonec daň z přidané hodnoty (DPH). Jde totiž o důležitou a stabilní složku daňových příjmů státu. Zároveň má oproti dani z příjmů menší negativní dopady na ekonomiku.
Program ANO zde navrhuje sjednotit DPH na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 procent. Tři další strany chtějí snížení sazby na nezbytné položky. Motoristé výslovně odmítají zvýšení DPH, u léků na předpis dokonce navrhují nulovou sazbu.
Stačilo! chce nulovou sazbu DPH na základní potraviny, které jsou zdravé, vyrobené z českých surovin a zpracované v Česku. Piráti chtějí snížit DPH na kojeneckou vodu, hygienické potřeby a vybrané základní potraviny.
Úspory
Před každými volbami se to vždy hemží výroky o tom, kde všude strany - pokud budou u moci - budou šetřit. Typickým je v tomto slib týkající se údajně přebujele administrativy státu. I letos strany přichází s návrhy úspor. Například v digitalizaci (všechny strany kromě Stačilo!) nebo v omezení dotací (Motoristé, Piráti a SPD). Často zmiňovanou oblastí je i tradičně úspora na úřednících.
Rušení ministerstev a úředních agend chce nejvýrazněji ANO (sloučení Ministerstvo pro místní rozvoj pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, zeštíhlování úřadů), částečně SPOLU (zrušení Ministerstvo pro místní rozvoj, omezení duplicit agend) a Stačilo! (rušení vybraných úřadů a ministerstev, diskuse o Senátu).
Autoři dokumentu ale upozorňují, že na platy úředníků celkově vydáváme přibližně čtyřicet miliard korun ročně. "Proto mohou být úspory maximálně v jednotkách miliard korun a navíc se pojí s rizikem nižší efektivity státu a horších služeb. Nikdo se naopak nevěnuje jiným, relevantním oblastem výdajových reforem," píše se v materiálu a jako příklad uvádí nadfinancování velkých měst v rozpočtovém určení daní.
Programy politických stran vcelku logicky nakonec spoléhají na růst jako řešení zvyšujícího se zadlužení (ANO a částečně Motoristé), ale potenciál je zde podle autorů analýzy omezený. "Rychlejší růst by zvýšil objem ekonomické aktivity, a tím i daňové příjmy. Proporčně k tomu by však narostla i část výdajů, které jsou na HDP přímo či nepřímo navázané. Jedná se o například o závazky na výdaje na obranu, školství či platy státních zaměstnanců, ale i důchody."
Zrovna tak je otázka, do jaké míry je realistické očekávat zlepšení příjmů státního rozpočtu díky omezení šedé ekonomiky. "Šedá ekonomika v roce 2022 tvořila 13,5 procenta HDP (cca 1 bilion korun v dnešních cenách), což je výrazně nižší než průměr EU (17,3 procenta). Její omezení by tak vyžadovalo vysoké úsilí Finanční správy a omezení motivace k práci v šedé ekonomice, jako je demotivační nastavení exekučních srážek."
Autoři dokumentu mají nicméně za to, že by mohly pomoci také konkrétní nástroje, jako je EET. "Ale jejich dopady na rozpočty se pohybují okolo deseti miliard korun," dodávají. EET navrhují zavést ANO a Stačilo!, proti jsou Motoristé a Piráti, kteří zmiňují alternativní opatření.
STAN zmiňuje e-fakturaci, která má podle nich také přispět k omezení úniků. Čtyři strany (ANO, Piráti, SPD a Stačilo!) by pak rády řešily úniky firem do daňových rájů. Strany však podle autorů analýzy nenabízí velmi konkrétní řešení, jak únikům předcházet.