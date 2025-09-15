Domácí

Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh

před 1 hodinou
Jsou důležitější věci, které bychom měli sledovat víc než ukazatel strukturálního deficitu – vzdělaná společnost, kvalita demokracie nebo inovativní ekonomika, vyjmenovává ekonom Centra veřejných financí Petr Janský. "Zdravé veřejné finance nám ale můžou pomoci naplňovat tyto kýžené cíle mnohem lépe a efektivněji," dodává s tím, že velké zadlužování s sebou nese své náklady.
Petr Janský

"Dřív jsme každý rok na zaplacení dluhů z minulosti dávali nízké desítky miliard korun, letos dáváme 100 miliard a příští rok máme dávat 110 miliard korun." Jde přitom o finance, které by mohly směřovat třeba na vyšší platy učitelů, kvalitnější zdravotní péči nebo vyšší důchody, upozorňuje host Zuzany Tvarůžkové.

Janský by prý rád politikům dodal potřebné informace ke kvalitnímu nastavení státu nebo strukturálním reformám a také odvahu k jejich prosazení. "Já nechci politiky, co nám lžou do kapsy a slibují něco nesplnitelného (…) Daňová reforma, kterou navrhujeme, by měla zvýšit ekonomický růst, snížit chudobu, omezit výjimky a ve většině scénářů vybrat více na daních - tak, aby bylo umožněno naplnění více priorit."

Podle ekonoma v České republice vzkvétá švarcsystém. Mimo jiné i kvůli obrovskému rozdílu (až čtyřnásobnému) mezi vysokopříjmovými zaměstnanci a vysokopříjmovými OSVČ v kancelářských profesích. Daňové výjimky, které způsobují tyto rozdíly, by měly být omezeny, naznačuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:46 Proč se nedaří uzdravit české veřejné finance? Je nutná akutní konsolidace, nebo jsme na tom relativně dobře? Proč snižovat deficity, když ekonomika zrychluje a inflace klesá? Chybí k razantnějším krokům politická vůle a odvaha?

04:46-08:55 Poslouchají politici rady odborníků? Co pro Česko znamenají opoziční sliby typu "zastropujeme důchodový věk"? Proč se nedaří dosáhnout u zásadních reforem shodu napříč stranami? Jaké "vysvědčení" z veřejných financích by si zasloužila stávající vláda?

08:55-12:50 Bylo zvýšení některých daní nevyhnutelné? Kde už neobstojí argument "války a energetické krize"? Které klíčové kroky ve veřejných financích vláda opomněla?

12:50-17:50 Jak v kostce vypadá Janským a dalšími navrhovaná daňová reforma? Které daňové výjimky by zrušil a proč? Jak spravedlivě zdanit nadnárodní korporace a banky?

17:50-22:11 Byla zrušení superhrubé mzdy chyba? Jak hodnotí Janský první návrh státního rozpočtu? Je rozpočtové provizorium po volbách přijatelné? Jsou předvolební sliby hnutí ANO ekonomicky splnitelné?

22:11-29:28 Hrozí při těchto slibech rozvrat ekonomické stability? Srovná povolební realita nerealistické sliby? A co to dělá s veřejnou debatou? Lze "vybrat" bilion ze šedé ekonomiky? Má smysl snižovat výdaje na obranu ve prospěch sociálních výdajů?

29:28-32:36 Kolik musíme investovat do inovací, vzdělávání a technologií, aby Česko zůstalo konkurenceschopné? Je Janský z přístupu politiků k reformám zklamaný?

 
