Ekonomika

Ukrajinští uprchlíci se Česku vyplatili. Do státní kasy odvedli víc, než dostali

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Uprchlíci z Ukrajiny zaplatili letos v prvním pololetí na odvodech a některých daních 15 miliard korun. Poskytnutá pomoc státu na humanitární dávky, ubytování, zdravotní péči, vzdělávání a další podporu byla poloviční, činila 7,6 miliardy korun. Údaje zveřejnilo ministerstvo práce.
Ukrajinka Mariana (vpravo), která pracuje jako provozní polévkárny a restaurace The Boršč v Praze
Ukrajinka Mariana (vpravo), která pracuje jako provozní polévkárny a restaurace The Boršč v Praze | Foto: Radek Bartoníček

Podle dat resortu práce a sociálních věcí příjmy od uprchlíků začaly převyšovat výdaje od předloňského třetího čtvrtletí. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) novinářům řekl, že teď v Česku pracuje 169 tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou.

Ministerstvo už dřív uvedlo, že jsou data modelovaná a dopočítávají se. Výdaje putují do humanitární dávky, zdravotnictví, školství, pomoci do zahraničí či ubytování a příjmy státu jsou z odvodů na pojistné, DPH a spotřební daně i daně z příjmů, sdělilo dřív tiskové oddělení.

Související

Pavel mezi mladými: Mluvíte česky líp než někteří naši politici, pochválil Ukrajince

Prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou při setkání s mladými aktivními lidmi na zámku v Lánech. na zámek jich přijelo několik desítek z celé země.
3:44

Podle údajů resortu stát poskytl uprchlíkům letos od ledna do konce března pomoc za 3,8 miliardy korun. Stejnou sumu vydal i ve druhém čtvrtletí. Za první půlrok to tedy bylo 7,6 miliardy korun. Získaná částka činila v prvním kvartále 7,4 miliardy korun a ve druhém 7,6 miliardy, tedy dohromady 15 miliard korun za první letošní pololetí.

Loni stát získal od uprchlíků 24,8 miliardy korun, poskytl jim pomoc za 15,5 miliardy korun. V roce 2023 výdaje činily 22 miliard korun a příjmy 19,4 miliardy korun. V prvním roce války podle dřívějších informací do pomoci putovalo 25 miliard korun a stát získal 12,6 miliardy korun. Z údajů vyplývá, že uprchlíci tak od roku 2022 zaplatili státu o 1,7 miliardy korun víc, než v podpoře získali. Podle Jurečky příjmy státu od uprchlíků převyšují poskytovanou pomoc od třetího kvartálu 2023.

Úřady práce vyplatily letos v červnu 45 900 humanitárních dávek, které mohou získat uprchlické domácnosti s příjmem pod jejich životním minimem a stanovenými náklady na bydlení. Před rokem to bylo 49 400 vyplacených podpor. Výdaje za prvních šest měsíců teď činily 4,7 miliardy korun, loni o miliardu méně. Důvodem je zvýšení podpory zranitelným, tedy dětem, seniorům či postiženým.

"Uprchlíci mají specifickou podporu a nejsou v českém systému dávek. Vidíme v datech, že mají podporu na hlavu nižší," uvedl Jurečka.

Související

Ukrajinští migranti pomohou střední Evropě k růstu, tvrdí analytici

Ukrajina - Luhanská oblast - uprchlíci - vlak

Podle něj pracuje v Česku teď 169.000 uprchlíků. Podle statistiky ministerstva vnitra mělo k půlnoci z 21. na 22. září dočasnou ochranu v Česku přes 393.800 lidí z Ukrajiny. Z nich bylo asi 93 tisíc dětí a mladých do 18 let a asi 17 700 osob nad 65 let.

Někteří opoziční či mimoparlamentní politici poskytovanou pomoc kritizují. Hnutí SPD ve svém volebním programu píše, že pobyt uprchlíků zreviduje. "Kdyby ti lidé ze dne na den odešli, tak velká část ekonomiky má velký problém. Průmysl, služby, zemědělství. Politici, kteří volají po poslání lidí zpátky na Ukrajinu, tak mluví o ohrožení ekonomického rozvoje a blahobytu občanů České republiky," reagoval Jurečka. Na poskytování dočasné ochrany se dohodly státy Evropské unie.

 
Mohlo by vás zajímat

Bosch v Německu propustí 13 tisíc lidí, potřebuje snížit náklady

Bosch v Německu propustí 13 tisíc lidí, potřebuje snížit náklady

Screening i očkování na pracovišti. Firmy se bojí vyšších odvodů, pomůžou s prevencí

Screening i očkování na pracovišti. Firmy se bojí vyšších odvodů, pomůžou s prevencí

Apple tlačí Brusel ke zrušení zákona o digitálních službách

Apple tlačí Brusel ke zrušení zákona o digitálních službách

Na záchranu ve zlatém dole čekali kolumbijští horníci dva dny

Na záchranu ve zlatém dole čekali kolumbijští horníci dva dny
ekonomika Aktuálně.cz Obsah domácí Ukrajina Česko Uprchlíci z Ukrajiny 2022 migranti Daně příjem sociální dávky

Právě se děje

před 15 minutami
Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Alexandr Ovečkin si přes léto si vydělal částku, která na poměry ledního hokeje působí až neuvěřitelně.
před 44 minutami
Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996
Infografika

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Prvního a druhého dělilo ve volbách před čtyřmi lety pouhých 0,67 procentního bodu. Projděte si zajímavé momenty voleb od roku 1996.
Aktualizováno před 50 minutami
Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Čeští baseballisté postoupili po výhře nad Izraelem 4:3 podruhé do semifinále mistrovství Evropy.
před 1 hodinou
Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Abbás také vyzval všechny zbývající země OSN, aby uznaly budoucí palestinský stát. Nyní jich jsou asi tři čtvrtiny.
Aktualizováno před 1 hodinou
Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha před vichrem platí v Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Aktualizováno před 1 hodinou
Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na bezpečnostní a špionážní cíle jemenských Húsíů v hlavním městě Saná.
Aktualizováno před 1 hodinou
Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademici uvedli, že nechtějí podporovat šíření dezinformací na X. Příspěvky budou zveřejňovat jinde.
Další zprávy