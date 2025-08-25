Kandidát Spolu láká voliče na kohoutkovou vodu zdarma. Je to bizár, soudí hospodští

"Pokud chcete, abych za vás tyhle věci (kohoutkovou vodu zdarma) vybojoval, volte kandidátku Spolu a mě, číslo pět," nabádá voliče kandidát Spolu ve Zlínském kraji David Surý, jinak též vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na ministerstvu životního prostředí. Natočil a prezentuje v rámci předvolební kampaně videoanketu, v níž mu oslovené respondentky jednoznačně dávají za pravdu - ano, kohoutková voda by měla být v restauracích zadarmo.
"To, co v Evropě chceme, je, aby voda, kterou dostanete z kohoutku, byla za menší manipulační poplatek. Abyste zkrátka na ni měli právo," dodává ve videu Surý.
Nejsou však v současnosti důležitější témata, která by měli politici prezentovat a nabízet jejich řešení? "To vůbec není žádné téma. Byla to reakce na rozhovor v Českém rozhlase - Pro a proti," reaguje Surý pro Aktuálně.cz. Jenže předvolební téma to evidentně je, když o vodě zdarma točí video a prezentuje se pod hlavičkou Spolu.
"Ankety jsou k tomu, aby se zvyšoval dosah a povědomí o tom člověku. Ale jinak to vychází z iniciativy Koalice za vodu. V nařízení o obalech se to téma zvedlo, členské státy má motivovat k tomu, aby restaurace nabízely vodu zdarma, aby se neplýtvalo odpady. Neberu to jako politické téma, spíš zpestření v době, kdy je horko, lidé si sednou někde v restauraci ke kafi a objednají si karafu, která je ale leckde za horentní sumy," hájí se Surý.
V reakcích na sociální síti X si však lidé servítky moc neberou. "Volte vodu zdarma, nebo nastane konec demokracie a obsadí nás Rusko!" píše například jeden z diskutujících.
"A proč jenom vodu? Já bych třeba chtěl, aby David Surý pro lidi vybojoval v hospodách pivo a kafe zdarma! Anebo rovnou celej oběd zdarma! Jako teďka vážně… to jste se ve Spolu už vážně úplně zbláznili?" dodává další.
Jiný tvrdí, že voda zdarma je třeba ve Švédsku absolutně ve všech kavárnách standardně a nikomu to nepřijde divné.
Spolumajiteli Červeného jelena v Praze a dalších restaurací společnosti Hospodska a šéfovi gastro sekce Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboši Kastnerovi to však divné přijde. "To je úplný bizár. Já myslím, že dotyčný by měl kandidovat za komunistickou stranu. Kdo chce nařizovat podnikatelům, aby dávali něco zadarmo, je buď smyslů zbavený, nebo má jiné než aspoň mírně pravicové názory, které bych u lidovců čekal," reaguje Kastner.
"Chci, aby moji hosté pili excelentní vodu. Takže není jen natočená z kohoutku, všude máme nanofiltry, všude to nosí na stůl nějaký číšník, který dostává mzdu, v hospodě se svítí, topí a platí se nájem. Klidně ať jsou restaurace, které mají vodu zadarmo, ale jinde se za ni logicky platí. Třeba ji dostanete s citronem. Nebo s ledem. Ten led se sám nevyrobí," uvedl Kastner pro Aktuálně,cz.
Všichni podnikatelé by podle něj uvítali, kdyby naši politici měli aspoň základní ekonomické vzdělání. "Pak bychom nemuseli absolvovat tyhle ztřeštěné debaty, které jsou jen čirý populismus a nemají žádnou ekonomickou podstatu," dodává gastro podnikatel.
A co třeba jiná témata? Například zavedení spotřební daně z tichého vína. Vinařství je sice doménou spíš kousek jižněji na Slovácku, ale Zlínsko, volební kraj Davida Surého, má také vinice. Zdanit víno, které má - na rozdíl od všech ostatních druhů alkoholu - stále nulovou spotřební daň, odmítla nejen opozice, ale pod tlakem silné vinařské lobby i nynější vláda.
"Vnímám výhrady, že víno není jako jediný druh alkoholu zatížené spotřební daní, ale i argumenty vinařů. Myslím, že bychom se k té debatě o zdanění vína měli znovu vrátit," uvedl Surý.
V Česku není podávání kohoutkové vody zdarma uzákoněno, ale Evropská unie v připravované legislativě usiluje o to, aby restaurace a kavárny byly motivovány podávat ji zdarma nebo za nízký servisní poplatek. Cílem je snížit spotřebu balené vody a tedy i plastových obalů.
Kastner zdaleka není jediný podnikatel v oboru, který to považuje za nesmysl. Kuchař a televizní gastronomická hvězda Zdeněk Pohlreich to před časem dokonce označil za "výmysl choromyslných idiotů". Že by takové opatření vedlo k omezení plastových obalů, ovšem nejsou přesvědčeni ani odborníci v oboru ekologie.
"Nemyslím si, že povinné nabízení kohoutkové vody zdarma v restauracích přispěje ke snížení plastových obalů," uvedla letos v lednu pro CNN Prima News Dominika Tóthová, expertka Institutu pro udržitelnost a cirkularitu při Masarykově univerzitě v Brně.