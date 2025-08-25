Domácí

Kandidát Spolu láká voliče na kohoutkovou vodu zdarma. Je to bizár, soudí hospodští

Miroslav Petr Miroslav Petr
před 2 hodinami
Evropská unie doporučila, aby členské státy v rámci omezování obalů motivovaly podnikatele k nabídce kohoutkové vody zdarma nebo za minimální manipulační poplatek. Lidovec a ministerský úředník David Surý se toho chopil v předvolební kampani. Podle hospodských to však připomíná komunistickou propagandu. "Čirý populismus bez ekonomické podstaty," řekl Aktuálně.cz přední český restauratér.
Témata do volební kampaně: Vztah k Rusku, daně, migranti, zadlužený rozpočet. A taky kohoutkovou vodu zdarma.
Témata do volební kampaně: Vztah k Rusku, daně, migranti, zadlužený rozpočet. A taky kohoutkovou vodu zdarma. | Foto: Hospodářské Noviny

"Pokud chcete, abych za vás tyhle věci (kohoutkovou vodu zdarma) vybojoval, volte kandidátku Spolu a mě, číslo pět," nabádá voliče kandidát Spolu ve Zlínském kraji David Surý, jinak též vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na ministerstvu životního prostředí. Natočil a prezentuje v rámci předvolební kampaně videoanketu, v níž mu oslovené respondentky jednoznačně dávají za pravdu - ano, kohoutková voda by měla být v restauracích zadarmo. 

Kandidát Spolu David Surý
Kandidát Spolu David Surý | Foto: Instagram

"To, co v Evropě chceme, je, aby voda, kterou dostanete z kohoutku, byla za menší manipulační poplatek. Abyste zkrátka na ni měli právo," dodává ve videu Surý.

Nejsou však v současnosti důležitější témata, která by měli politici prezentovat a nabízet jejich řešení? "To vůbec není žádné téma. Byla to reakce na rozhovor v Českém rozhlase - Pro a proti," reaguje Surý pro Aktuálně.cz.  Jenže předvolební téma to evidentně je, když o vodě zdarma točí video a prezentuje se pod hlavičkou Spolu.

"Ankety jsou k tomu, aby se zvyšoval dosah a povědomí o tom člověku. Ale jinak to vychází z iniciativy Koalice za vodu. V nařízení o obalech se to téma zvedlo, členské státy má motivovat k tomu, aby restaurace nabízely vodu zdarma, aby se neplýtvalo odpady. Neberu to jako politické téma, spíš zpestření v době, kdy je horko, lidé si sednou někde v restauraci ke kafi a objednají si karafu, která je ale leckde za horentní sumy," hájí se Surý.

V reakcích na sociální síti X si však lidé servítky moc neberou. "Volte vodu zdarma, nebo nastane konec demokracie a obsadí nás Rusko!" píše například jeden z diskutujících.  

Související

"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

kupka

"A proč jenom vodu? Já bych třeba chtěl, aby David Surý pro lidi vybojoval v hospodách pivo a kafe zdarma! Anebo rovnou celej oběd zdarma! Jako teďka vážně… to jste se ve Spolu už vážně úplně zbláznili?" dodává další. 

Jiný tvrdí, že voda zdarma je třeba ve Švédsku absolutně ve všech kavárnách standardně a nikomu to nepřijde divné. 

Spolumajiteli Červeného jelena v Praze a dalších restaurací společnosti Hospodska a šéfovi gastro sekce Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboši Kastnerovi to však divné přijde. "To je úplný bizár. Já myslím, že dotyčný by měl kandidovat za komunistickou stranu. Kdo chce nařizovat podnikatelům, aby dávali něco zadarmo, je buď smyslů zbavený, nebo má jiné než aspoň mírně pravicové názory, které bych u lidovců čekal," reaguje Kastner.  

"Chci, aby moji hosté pili excelentní vodu. Takže není jen natočená z kohoutku, všude máme nanofiltry, všude to nosí na stůl nějaký číšník, který dostává mzdu, v hospodě se svítí, topí a platí se nájem. Klidně ať jsou restaurace, které mají vodu zadarmo, ale jinde se za ni logicky platí. Třeba ji dostanete s citronem. Nebo s ledem. Ten led se sám nevyrobí," uvedl Kastner pro Aktuálně,cz.

Související

Vláda plánuje vyšší zdanění minerálek. Kvalitní voda teče i z kohoutku, argumentuje

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)

Všichni podnikatelé by podle něj uvítali, kdyby naši politici měli aspoň základní ekonomické vzdělání. "Pak bychom nemuseli absolvovat tyhle ztřeštěné debaty, které jsou jen čirý populismus a nemají žádnou ekonomickou podstatu," dodává gastro podnikatel.

A co třeba jiná témata? Například zavedení spotřební daně z tichého vína. Vinařství je sice doménou spíš kousek jižněji na Slovácku, ale Zlínsko, volební kraj Davida Surého, má také vinice. Zdanit víno, které má - na rozdíl od všech ostatních druhů alkoholu - stále nulovou spotřební daň, odmítla nejen opozice, ale pod tlakem silné vinařské lobby i nynější vláda. 

"Vnímám výhrady, že víno není jako jediný druh alkoholu zatížené spotřební daní, ale i argumenty vinařů. Myslím, že bychom se k té debatě o zdanění vína měli znovu vrátit," uvedl Surý. 

Související

Nulová daň na víno je nesmysl, zvítězila lobby. Analytici rozporují argumenty vinařů

Víno, ilustrační foto

V Česku není podávání kohoutkové vody zdarma uzákoněno, ale Evropská unie v připravované legislativě usiluje o to, aby restaurace a kavárny byly motivovány podávat ji zdarma nebo za nízký servisní poplatek. Cílem je snížit spotřebu balené vody a tedy i plastových obalů. 

Kastner zdaleka není jediný podnikatel v oboru, který to považuje za nesmysl. Kuchař a televizní gastronomická hvězda Zdeněk Pohlreich to před časem dokonce označil za "výmysl choromyslných idiotů". Že by takové opatření vedlo k omezení plastových obalů, ovšem nejsou přesvědčeni ani odborníci v oboru ekologie.

"Nemyslím si, že povinné nabízení kohoutkové vody zdarma v restauracích přispěje ke snížení plastových obalů," uvedla letos v lednu pro CNN Prima News Dominika Tóthová, expertka Institutu pro udržitelnost a cirkularitu při Masarykově univerzitě v Brně.

 
Mohlo by vás zajímat

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

"Na Oscary jen s Koljou." Dokumentaristku nechává kritika zdejších režisérů chladnou

"Na Oscary jen s Koljou." Dokumentaristku nechává kritika zdejších režisérů chladnou
31:19

EU a šmírování WhatsAppu: "Stačí jedny volby a bude to jako v Číně," varuje expert

EU a šmírování WhatsAppu: "Stačí jedny volby a bude to jako v Číně," varuje expert

Český nový cirkus má světovou úroveň. Potřebovali bychom ale školu, říká Jiří Turek

Český nový cirkus má světovou úroveň. Potřebovali bychom ale školu, říká Jiří Turek
domácí Aktuálně.cz Obsah volby Spolu ministerstvo životního prostředí gastronomie Volby do sněmovny 2025 KDU-ČSL ekonomika Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

před 9 minutami
KHNP couvá z jaderného tendru v Polsku. V Česku potíže nehrozí, ujišťuje ministerstvo

KHNP couvá z jaderného tendru v Polsku. V Česku potíže nehrozí, ujišťuje ministerstvo

Šéf firmy KHNP rozhodnutí zdůvodňuje změnami v energetické politice Varšavy. To polské ministerstvo energetiky popírá.
před 51 minutami
Stalinovo město hledá nové obyvatele. Zájem o bydlení v perle socialismu je obrovský

Stalinovo město hledá nové obyvatele. Zájem o bydlení v perle socialismu je obrovský

Nové zájemce o život v bývalém Stalinstadtu se místní radnice pokusila nalákat neotřelým způsobem: nabídla jim bydlení na zkoušku.
před 1 hodinou
Naprosté šílenství. Rus rozběsnil New York, "vzpouru" zažehla nevídaná příčina

Naprosté šílenství. Rus rozběsnil New York, "vzpouru" zažehla nevídaná příčina

Někdejší první hráč světa a šampion US Open Daniil Medveděv se propadá do stále hlubší krize.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusové zaútočili drony na města v Sumské oblasti, hoří obytné domy

ŽIVĚ
Rusové zaútočili drony na města v Sumské oblasti, hoří obytné domy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Resident Evil, princezny od Disneyho i Dan Brown. Hollywood míří do Česka

Resident Evil, princezny od Disneyho i Dan Brown. Hollywood míří do Česka

Praha a další české lokace se opět promění v kulisy pro obrovské zahraniční produkce. Filmaře lákají výhodné pobídky i kvalifikované štáby.
před 2 hodinami
"Proč tu jsi? New York nesnášíš." Kvitová musela Američanům vysvětlovat účast

"Proč tu jsi? New York nesnášíš." Kvitová musela Američanům vysvětlovat účast

Petra Kvitová je na posledním turnaji kariéry. Paradoxně jím bude US Open, bláznivý a hlasitý cirkus v New Yorku.
před 2 hodinami
Djokovič i Sabalenková vstoupili do US Open vítězně. Medveděv znovu shořel

Djokovič i Sabalenková vstoupili do US Open vítězně. Medveděv znovu shořel

Tenisté Novak Djokovič a Aryna Sabalenková postoupili na US Open do 2. kola.
Další zprávy