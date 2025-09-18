Jestliže vládní politici někoho kritizují nejvíce, tak je to po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi jeho první místopředseda a zároveň předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček. Líčí ho společně s dalšími politiky jako velkou hrozbu pro Českou republiku, a konkrétně v případě ekonomického programu jako někoho, kdo by dostal zemi do ještě mnohem větších dluhů. A varují před ním také podnikatele.
Jenže Havlíček se v posledních letech na podnikatele hodně soustředí, často se s nimi schází a netají se tím, že chce, aby volili právě hnutí ANO. Často se na ně také odvolává. Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, co říká na kritiku ekonomického programu ANO, hájil jej slovy, že "program tvořil hodně právě s podnikateli".
O podnikatelskou přízeň se přitom Havlíček přetahuje se Zbyňkem Stanjurou (ODS), který se rovněž s podnikateli stýká a varuje je právě před ANO. Často tvrdí, že se je snaží podporovat a vytvářet jim co nejlepší podmínky k podnikání. A usiluje o to, aby u nich měla ODS a vláda skutečně velkou podporu. Teď se ale v podcastu, ve kterém pravidelně hovoří s poslancem ODS Jiřím Havránkem, mimoděk přiznal, že fakticky řadu voličů vláda ztrácí.
"Víte, co mě nejvíc fascinuje na Karlu Havlíčkovi? Že mu věří podnikatelé," prohlásil Stanjura, když dostal otázku od jednoho z posluchačů. Byl to jeho příznivec a volič, ostrý kritik hnutí ANO, který Stanjurovi v podcastu doporučil, aby on a další politici ODS vystupoval vůči Havlíčkovi mnohem ostřeji.
Když mu tazatel odpověděl, že slovům o podpoře Havlíčka ze strany podnikatelů nevěří, Stanjura odpověď více rozvedl. "Ne všichni mu věří. Ale mnozí ano. Věřte mi, už se těší, až tam bude Karel, on s nimi mluví, to je jedno, co říká, protože on mluví tak rychle, že mu nikdo nerozumí. Myslím, že ani on tomu nerozumí. To mě vlastně fascinuje," pokračoval Stanjura.
Aktuálně.cz zajímalo, kde k tomuto názoru přišel a zda si to svým způsobem nevyčítá. Ministr financí neměl na odpověď příliš času, protože spěchal, ale slova z podcastu potvrdil. "No, někteří podnikatelé věří Karlu Havlíčkovi, že to bude dělat (ve vládě) dobře. Já si to nemyslím," řekl. Na doplňující otázku, jak je to možné, doporučil se jich zeptat. "Zkouším argumentovat, ale každý má právo na názor. Nějak mě to nešokuje, nijak to neodsuzuju, mohl bych to zamlčet, ale říkám pravdu," sdělil Stanjura.
Vláda s ODS, nebo ANO? Podnikatelé se vyjadřují opatrně
Aktuálně.cz se proto zeptalo některých podnikatelů, jak vidí politiku současné vlády a hnutí ANO. Oslovení podnikatelé se většinou vyjadřují opatrně, diplomaticky, neříkají jasně, zda je jim někdo bližší.
"Bereme celou předvolební agendu s velkou rezervou. Je to před každými volbami, realita bývá často odlišná, nás to nechává opravdu v klidu," tvrdí šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Josef Jaroš. Zájmy Asociace přitom deset let od jejího založení v roce 2004 hájil coby předseda právě Karel Havlíček. Potřeby firem Havlíček umí velmi přesně definovat.
Současný šéf asociace tvrdí, že nejpalčivější místo všech podniků jsou drahé energie. A přesně na to Havlíček také cílí, když slibuje snížit velkou část regulované složky elektřiny. Například tím, že by stát mohl hradit poplatky za obnovitelné zdroje. Náklady na zlevnění energie lidem a firmám Havlíček odhadl až na padesát miliard korun.
"Někde ty peníze budou chybět, kdo ví, jestli se pak nedočkáme zvýšení daní," komentoval Havlíčkův předvolební slib za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Jaroš. Asociace tvrdí, že své priority představila hned několika stranám. "Naslouchali nám všichni," poznamenal Jaroš s tím, že ať vyhraje kdokoli, realita po volbách se může od volebních programů lišit.
Určitý odstup od volebních slibů, a to jak těch od vládní koalice, tak opozičních, si udržují i další. "Jedna věc jsou ekonomické plány různých stran, druhá věc bude realita po volbách," řekl deníku Aktuálně.cz investor Václav Dejčmar, tvář druhé ekonomické transformace, kterou se zaštiťuje právě Karel Havlíček.
"Ať už bude u moci libovolné politické uskupení, měli by si jeho zástupci uvědomit, že podnikavost a kreativita jsou základem bohatství každé země. Požadavky na systémové změny od druhé ekonomické transformace reflektují právě tento fakt a měl by je proto vzít vážně a realizovat každý politik, který to s Českem myslí dobře," upozorňuje Dejčmar.
"Se všemi stranami, které staví svůj program na pevném zakotvení v Evropské unii a severoatlantických strukturách, vedeme diskusi a naše opatření, která navrhujeme, se do jejich programů propisují," říká Martin Wichterle, majitel strojírenské skupiny Wikov Industry, skláren Bomma a Rückl.
I on ovšem vyhlíží s obavami povolební období, zda a jak moc se sliby budou lišit od reality. "Nestačí něco slíbit či to zaznamenat ve volebním programu, důležité je urychleně prosadit kvalitní zákon či nařízení a následně ho zavést do praxe," uvedl Wichterle pro Aktuálně.cz. "Takže upřímně, hodnocení je dobré dělat až po sestavení vlády a prvních krocích, zda to s programy, které prezentují voličům, myslí vážně," dodal.
Jedním z mála, kdo jasně vyjádřil svůj postoj, je Ondřej Kania, mladý podnikatel a investor, který dokázal vybudovat úspěšnou síť škol. Kania byl kdysi hlasitý podporovatel TOP 09 a dokonce za stranu i několikrát kandidoval do zastupitelstva. Nejprve jako nestraník a následně jako právoplatný člen.
Stranu opustil v roce 2023 poté, co ji kritizoval zejména za to, jak se postavila ke kauze okolo sexuálního obtěžování v případě bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Celé vládě Petra Fialy pak vyčítal, že se nedostatečně věnuje školství, přestože to je deklarovaná priorita, a že tuhle oblast nikdo neřídí.
Nedávno v rozhovoru pro podcast Insider veřejně přiznal, že bude volit hnutí ANO. "Když se chce podnikatel potkat s někým z Fialovy vlády, tak je to téměř bez šance," postěžoval si mimo jiné.
"Kde na to chtějí vzít, zůstává tajemstvím"
Svůj postoj, a to naopak vůči hnutí ANO velmi kritický, vyjádřila i Kateřina Kadlecová, šéfka společnosti USSPA, která vyrábí luxusní vířivky. Kadlecová je označovaná za jednu z nejvlivnějších žen Česka.
"To, co ANO zveřejnilo, není ani tak program, jako spíš rozpis aktivit a směs opatření v očividné snaze každému něco dát - od důchodců po včelaře," tvrdí Kadlecová. "Kde na to chtějí vzít, zůstává tajemstvím. Kromě ždímání podnikatelů v hypotetické šedé ekonomice moc o příjmové stránce nehovoří," dodává.
Jannis Samaras, zakladatel a majitel skupiny Kofola, na otázku deníku Aktuálně.cz, zda lze věřit volebním slibům, uvedl jednoznačně, že nelze. Kritizoval také příliš časté změny, ke kterým se politici uchylují.
"Když se totiž dělají nekoncepční kroky, které jen chaoticky reagují na nějakou aktuální situaci, jako jsou například volby, nebo jejichž cílem je "jen" konsolidace, která zalátá díry ve státním rozpočtu, tak to nevede k ničemu dobrému. Změny bez koncepce, bez rozmyslu a jen s krátkodobým efektem nemohou přinést dlouhodobě stabilní a prosperující prostředí," uvedl.
VIDEO: Zeptejte se podnikatelů, hájí desítky miliard výdajů Havlíček (září 2025)