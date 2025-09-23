Domácí

Každý třetí důchodce se bojí, že skončí bez peněz. Penzisty teď uklidňuje i premiér

Vyhlídka na důchod není pro značnou část české populace nijak pozitivní. Aktuální data ukazují, že obavy mají jak budoucí penzisté, tak i ti současní.
S prací v důchodu počítá značná část budoucích penzistů. Třetina tvrdí, že pracovat chce, a více než 40 procent práci zvažuje, ukazují data.
S prací v důchodu počítá značná část budoucích penzistů. Třetina tvrdí, že pracovat chce, a více než 40 procent práci zvažuje, ukazují data. | Foto: Shutterstock

Nejnovější průzkum ukazuje, že lidé starší pětapadesáti let, tedy budoucí důchodci, se oproti těm současným snaží na penzi víc připravit.

A mají velkorysé plány například s cestováním. Realita v podobě značných výdajů na bydlení a potraviny ale může být pro mnohé překvapivá.

"Pouze polovina současných penzistů se na důchod finančně připravovala, z těch budoucích se připravuje už 72 procent," říká Jana Zelinková, generální ředitelka Generali penzijní společnosti, která v nejnovějším průzkumu porovnávala dvě skupiny Čechů. Ty starší pětapadesáti let, kteří ale ještě v důchodu nejsou, a důchodce současné.

Z dat také vyplývá, že drtivá většina lidí spoléhá na státní důchod. Pouze dvě procenta na penzi od státu nespoléhají, což ale mohou ve finále být tisíce lidí.

"Mohou to být lidé, kteří na důchod nárok nemají, protože nepracovali, ale také ti, kteří se zajistili sami," odhaduje Blanka Jakubková, analytička společnosti Response Now, která se na zmíněném průzkumu podílela.

Data rovněž ukazují, že obě skupiny se obávají finanční situace.

Každý třetí důchodce se bojí, že nebude mít dost peněz. Ekonomové přitom už dlouho radí, aby lidé v důchodu na stát nespoléhali a snažili se zajistit sami.

"Čtrnáct procent penzistů pracuje a osm procent práci zvažuje," uvedla analytička Jakubková. Důvodem je právě snaha vylepšit si finanční situaci.

S prací v důchodu přitom počítá i značná část budoucích penzistů. Třetina tvrdí, že pracovat chce, a více než 40 procent práci zvažuje, ukazují data.

Výdaje na bydlení a na potraviny jsou pro současné penzisty stále těmi dvěma největšími. Tím třetím jsou výdaje za zdravotní péči a léky.

Téma důchodu rezonuje i v rámci předvolebního boje. Jednotlivé strany kandidující do sněmovny v nadcházející volbách se hádají o hranici věku odchodu do důchodu anebo i o výši penze.

Vláda nedávno posunula věk odchodu do důchodu z 65 let na 67. Tato hranice se začne posunovat až od roku 2030.

Více než dva miliony starobních penzistů jsou atraktivní voličská skupina pro všechny politické strany.

Penzisty teď aktuálně oslovil premiér Petr Fiala (ODS) na síti X v dlouhém statusu, kde seniory výslovně žádal, ať volí koalici Spolu.

Připomněl, jak se za jeho vlády zvýšila starobní penze, a vyjádřil lítost nad tím, že mnozí senioři mají pocit, že se vláda o jejich zájmy dostatečně nestarala. A slíbil, že na ně nezapomene, když vyhraje ve volbách.

Nejsilnější opoziční hnutí zase slibuje, že vrátí hranici věku odchodu do důchodu na 65 let. Na billboardech to s heslem "Volte důchod už v 65 letech" propaguje předseda Andrej Babiš.

 
