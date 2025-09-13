Ekonomika

"Napíšu Ursule. Je to zrůdný nástroj." ANO slíbilo konec povolenek, experti reagují

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Strach z drastického zdražení bydlení a dopravy vystřelil emisní povolenky pro domácnosti mezi hlavní volební témata. Karel Havlíček (ANO) teď slibuje, že takzvaný systém ETS2 nezavede. Bude to vzájemné vyhrožování, možná i vydírání a soudy, říká. Podle některých jde o nesplnitelný slib.
Lídr hnutí ANO v Praze Karel Havlíček.
Lídr hnutí ANO v Praze Karel Havlíček. | Foto: Radek Bartoníček

Premiér a šéf ODS Petr Fiala už dříve řekl, že systém povolenek pro domácnosti Česko zavádět nechce. Podle něj by totiž vedl k dalšímu zdražování pohonných hmot a bydlení.

Související

Petrolejář: Emisní povolenky na benzin a topení jsou paskvil. Planetu nespasí

Cena ropy znovu roste

Na konci června pak Fiala tvrdil, že kabinet bude hledat v Evropské unii podporu pro odložení nebo úplné zrušení systému.

Jenže o měsíc později ministr Fialovy vlády Petr Hladík coby šéf resortu životního prostředí v Partii Plus na CNN Prima News prohlásil, že systém ETS2 už zrušit nejde.

"Česká vláda nemá v současné době v Evropě většinu pro to, abychom tento systém buď odsunuli, nebo úplně zrušili," řekl Hladík.

"Vzhledem k tomu, že spousta zemí už to má implementováno, chce to, podporuje to, tak se tak nestane," dodal ministr. Česko ale podle něho sehnalo podporu pro to, aby se cena povolenky zastropovala na 45 eur (asi 1100 korun).

Musí to bolet

Teď se do tématu pustil druhý muž nejsilnějšího opozičního hnutí Karel Havlíček (ANO). Tři týdny před volbami slibuje, že Česko systém ETS2 nezavede.

Co jsou emisní povolenky a jak fungují

Takzvaný systém EU ETS je hlavní nástroj pro snižování emisí skleníkových plynů, se kterým přišla Evropská unie. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2 nebo ekvivalentního množství jiných skleníkových plynů. Jedná se o drahé "odpustky" či skrytou formu daně za poškozování životního prostředí fosilními zdroji energie.

Pokud má podnik méně povolenek, než kolik vypustil emisí, musí si další povolenky dokoupit (za aktuální tržní cenu) na trhu. Naopak, pokud má povolenek nadbytek, může je prodat jiným podnikům, které mají emise vyšší. 

Povolenky ETS 1 pro největší znečišťovatele ovzduší

První systém emisních povolenek platí už od roku 2005 pro elektrárny, hutě, cementárny, sklárny a další velké "žrouty" fosilní energie. 

Povolenky ETS 2 pro další znečišťovatele ovzduší

V roce 2023 byl v EU definitivně schválen pro členské státy závazný systém, který zpoplatňuje povolenkami i střední a menší podniky, uvádějící na trh fosilní paliva - benzín, naftu a také zemní plyn a uhlí pro vytápění. Povolenky budou od roku 2027 nakupovat všichni dodavatelé těchto paliv a zvýšené náklady promítnou do cen svým zákazníkům - firmám, domácnostem, řidičům.

"První den nové vlády, pokud tam budeme, musí odejít dopis Ursule von der Leyenové a dalším klíčovým činovníkům EU s odůvodněním, proč Česká republika není připravena to přijmout," řekl Havlíček v podcastu Insider.

Podle Havlíčka by mohly být dopady zavedení systému ETS2 v podobě citelného zvýšení nákladů na bydlení a dopravu pro některé rodiny fatální. Zejména pak pro ty, co žijí na venkově a nemohou využívat městskou hromadnou dopravu.

Související

"Až tu bude někdo vládnout s Marťany." Povolenky zdraží život o (deseti)tisíce ročně

Dražší benzin a vytápění nejde odvrátit - Ikona, poutaci foto

"Příští vláda tohle nemůže udělat. Musí se postavit na zadní, bude to střet, budou to soudy, bude to vzájemné vyhrožování. Ale pokud se to ustojí a neustoupí se tomu tlaku - a já si troufám říct, bude to i vydírání, bude to vysoká hra," tvrdí Havlíček.

"Příští Evropská komise bude muset zatáhnout za ruční brzdu a bude se toho muset vzdát," dodává.

Konkrétní dopady na domácnosti jsou přitom stále nejisté. Odhady, o kolik se zvýší roční náklady, se pohybují od několika jednotek tisíc až po víc než osmdesát tisíc korun v závislosti na ceně povolenky.

Většina států je připravena

"Jsem přesvědčen, že dnes většina států chce systém ETS2 a je na něj připravena," myslí si expert na energetiku a jeden z minoritních akcionářů společnosti ČEZ Michal Šnobr. 

Související

Dopadová studie ke Green Dealu existuje. Je to strašně nebezpečné, varuje poslanec

Spotlight - Václav Král
31:23

"Většina států počítá s jeho zdroji a soustředí se na to, kolik z těch peněz, které se z povolenek vyberou, získá zpět, aby je mohly přerozdělit. Třeba v rámci sociálních fondů. Zkrátka jdou na to opačně, než o co se snažíme my. Takže já jsem opravdu skeptický," dodává Šnobr. Podle něj dává Havlíček nesplnitelný slib. 

Systém povolenek je založený na tom, že se zdraží používání fosilních paliv, jako jsou zemní plyn, benzin či nafta. Vybrané peníze se následně přerozdělí zpět těm, kteří nárůst nákladů nebudou zvládat. Pokud by Česko povolenky nezavedlo, připravilo by se o desítky miliard z tohoto obrovského balíku peněz.

Systém stojí na tom, že zdražení má zajistit, aby lidé přestali fosilní paliva využívat.

"Zrůdný nástroj"

"Povolenky se zavádějí proto, abychom se měli hůře," tvrdí například ekonom Pavel Kohout. "Abychom méně spotřebovávali, méně topili, méně jezdili a méně cestovali. Povolenky jsou zkrátka proto, aby to bolelo," dodává.

Havlíček označil ETS2 za "zrůdný nástroj" a tvrdí, že je třeba se "postavit na zadní".

Dopadům by se Češi nicméně zřejmě nevyhnuli ani v případě, kdyby se systém v Česku nezavedl. A to právě kvůli tomu, že jiné země ho zavedou. Například Čeští dopravci, kteří jezdí Evropou, by za povolenky platili a zdražení by do svých cen stejně promítli.

 
Mohlo by vás zajímat

Agentura Fitch snížila kvůli rostoucí dluhové zátěži úvěrový rating Francie

Agentura Fitch snížila kvůli rostoucí dluhové zátěži úvěrový rating Francie

Obchodní ředitel Transconu Mazánek dostal zpět pas, může vycestovat ze Senegalu

Obchodní ředitel Transconu Mazánek dostal zpět pas, může vycestovat ze Senegalu

Armaniho módní firmu zdědí jeho nadace, hlavní slovo bude mít jeho životní partner

Armaniho módní firmu zdědí jeho nadace, hlavní slovo bude mít jeho životní partner

Nebezpečná vejce se objevila i v Česku. Nepocházejí ale z Ukrajiny

Nebezpečná vejce se objevila i v Česku. Nepocházejí ale z Ukrajiny
ekonomika Aktuálně.cz Obsah emisní povolenky Karel Havlíček Petr Fiala Doprava Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

ŽIVĚ
"Stačí říct kdy." Trump chce tvrdé sankce vůči Rusku, tlačí NATO k zákazu ruské ropy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Na téhle megaspalovně odpadu si i zalyžujete. Obří Copenhill nese dvě české stopy

Na téhle megaspalovně odpadu si i zalyžujete. Obří Copenhill nese dvě české stopy
Prohlédnout si 21 fotografií
Redakce Aktuálně.cz navštívila Copenhill v závěru srpna během setkání ministrů zahraničních věcí v Kodani.
Zdání klame. Spalovna odpadu slouží totiž nejen k likvidaci odpadu, ale také jako rekreační středisko.
před 43 minutami
V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešly desetitisíce lidí

V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešly desetitisíce lidí

V reakci na masový protest zorganizovaný krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem svolali protirasističtí aktivisté vlastní demonstraci.
před 1 hodinou
"Napíšu Ursule. Je to zrůdný nástroj." ANO slíbilo konec povolenek, experti reagují

"Napíšu Ursule. Je to zrůdný nástroj." ANO slíbilo konec povolenek, experti reagují

Jsem přesvědčen, že dnes většina státu chce systém ETS2 a je na něj připravena, říká expert na energetiku Michal Šnobr.
před 2 hodinami
Blíží se záchrana spalovacích motorů? EU uspíší revizi kritizovaných pravidel

Blíží se záchrana spalovacích motorů? EU uspíší revizi kritizovaných pravidel

Zástupci Evropské komise jednali s představiteli evropských automobilek. Povede se odložit zákaz spalovacích motorů?
před 2 hodinami
Požadavky ohrožující pozici v NATO i EU by případná vláda ANO odmítla, tvrdí Havlíček

Požadavky ohrožující pozici v NATO i EU by případná vláda ANO odmítla, tvrdí Havlíček

Referendum o vystoupení z Evropské unie či ze Severoatlantické aliance nepřipadá podle Karla Havlíčka v úvahu.
před 3 hodinami
Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Armáda vyzývá lidi v Gaze k evakuaci před rozsáhlou ofenzivou proti teroristickému hnutí Hamás. Izrael útočil na město i v noci na sobotu.
Další zprávy