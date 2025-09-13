"Napíšu Ursule. Je to zrůdný nástroj." ANO slíbilo konec povolenek, experti reagují

Premiér a šéf ODS Petr Fiala už dříve řekl, že systém povolenek pro domácnosti Česko zavádět nechce. Podle něj by totiž vedl k dalšímu zdražování pohonných hmot a bydlení.
Na konci června pak Fiala tvrdil, že kabinet bude hledat v Evropské unii podporu pro odložení nebo úplné zrušení systému.
Jenže o měsíc později ministr Fialovy vlády Petr Hladík coby šéf resortu životního prostředí v Partii Plus na CNN Prima News prohlásil, že systém ETS2 už zrušit nejde.
"Česká vláda nemá v současné době v Evropě většinu pro to, abychom tento systém buď odsunuli, nebo úplně zrušili," řekl Hladík.
"Vzhledem k tomu, že spousta zemí už to má implementováno, chce to, podporuje to, tak se tak nestane," dodal ministr. Česko ale podle něho sehnalo podporu pro to, aby se cena povolenky zastropovala na 45 eur (asi 1100 korun).
Musí to bolet
Teď se do tématu pustil druhý muž nejsilnějšího opozičního hnutí Karel Havlíček (ANO). Tři týdny před volbami slibuje, že Česko systém ETS2 nezavede.
Co jsou emisní povolenky a jak fungují
Takzvaný systém EU ETS je hlavní nástroj pro snižování emisí skleníkových plynů, se kterým přišla Evropská unie. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2 nebo ekvivalentního množství jiných skleníkových plynů. Jedná se o drahé "odpustky" či skrytou formu daně za poškozování životního prostředí fosilními zdroji energie.
Pokud má podnik méně povolenek, než kolik vypustil emisí, musí si další povolenky dokoupit (za aktuální tržní cenu) na trhu. Naopak, pokud má povolenek nadbytek, může je prodat jiným podnikům, které mají emise vyšší.
Povolenky ETS 1 pro největší znečišťovatele ovzduší
První systém emisních povolenek platí už od roku 2005 pro elektrárny, hutě, cementárny, sklárny a další velké "žrouty" fosilní energie.
Povolenky ETS 2 pro další znečišťovatele ovzduší
V roce 2023 byl v EU definitivně schválen pro členské státy závazný systém, který zpoplatňuje povolenkami i střední a menší podniky, uvádějící na trh fosilní paliva - benzín, naftu a také zemní plyn a uhlí pro vytápění. Povolenky budou od roku 2027 nakupovat všichni dodavatelé těchto paliv a zvýšené náklady promítnou do cen svým zákazníkům - firmám, domácnostem, řidičům.
"První den nové vlády, pokud tam budeme, musí odejít dopis Ursule von der Leyenové a dalším klíčovým činovníkům EU s odůvodněním, proč Česká republika není připravena to přijmout," řekl Havlíček v podcastu Insider.
Podle Havlíčka by mohly být dopady zavedení systému ETS2 v podobě citelného zvýšení nákladů na bydlení a dopravu pro některé rodiny fatální. Zejména pak pro ty, co žijí na venkově a nemohou využívat městskou hromadnou dopravu.
"Příští vláda tohle nemůže udělat. Musí se postavit na zadní, bude to střet, budou to soudy, bude to vzájemné vyhrožování. Ale pokud se to ustojí a neustoupí se tomu tlaku - a já si troufám říct, bude to i vydírání, bude to vysoká hra," tvrdí Havlíček.
"Příští Evropská komise bude muset zatáhnout za ruční brzdu a bude se toho muset vzdát," dodává.
Konkrétní dopady na domácnosti jsou přitom stále nejisté. Odhady, o kolik se zvýší roční náklady, se pohybují od několika jednotek tisíc až po víc než osmdesát tisíc korun v závislosti na ceně povolenky.
Většina států je připravena
"Jsem přesvědčen, že dnes většina států chce systém ETS2 a je na něj připravena," myslí si expert na energetiku a jeden z minoritních akcionářů společnosti ČEZ Michal Šnobr.
"Většina států počítá s jeho zdroji a soustředí se na to, kolik z těch peněz, které se z povolenek vyberou, získá zpět, aby je mohly přerozdělit. Třeba v rámci sociálních fondů. Zkrátka jdou na to opačně, než o co se snažíme my. Takže já jsem opravdu skeptický," dodává Šnobr. Podle něj dává Havlíček nesplnitelný slib.
Systém povolenek je založený na tom, že se zdraží používání fosilních paliv, jako jsou zemní plyn, benzin či nafta. Vybrané peníze se následně přerozdělí zpět těm, kteří nárůst nákladů nebudou zvládat. Pokud by Česko povolenky nezavedlo, připravilo by se o desítky miliard z tohoto obrovského balíku peněz.
Systém stojí na tom, že zdražení má zajistit, aby lidé přestali fosilní paliva využívat.
"Zrůdný nástroj"
"Povolenky se zavádějí proto, abychom se měli hůře," tvrdí například ekonom Pavel Kohout. "Abychom méně spotřebovávali, méně topili, méně jezdili a méně cestovali. Povolenky jsou zkrátka proto, aby to bolelo," dodává.
Havlíček označil ETS2 za "zrůdný nástroj" a tvrdí, že je třeba se "postavit na zadní".
Dopadům by se Češi nicméně zřejmě nevyhnuli ani v případě, kdyby se systém v Česku nezavedl. A to právě kvůli tomu, že jiné země ho zavedou. Například Čeští dopravci, kteří jezdí Evropou, by za povolenky platili a zdražení by do svých cen stejně promítli.