Od listopadu půjde poslat peníze na telefonní číslo. Systém má zjednodušit platby

Česká národní banka spustí registr, který umožní bankám zprovoznění služby, kdy pro poslání peněz bude stačit telefonní číslo příjemce. Banky budou mít přístup do registru od 30. října, služba by měla být lidem, kteří o ni projeví zájem, dostupná v listopadu. Nový systém by měl zjednodušit převádění peněz mezi lidmi.

Registr umožní párovat čísla účtu s telefonními čísly. K jednomu číslu účtu bude možné přiřadit několik telefonních, například pro rodinu, která využívá společný bankovní účet. Naopak k jednomu telefonnímu číslu bude možné přiřadit pouze jeden účet. Limit pro jednotlivé platby bude pět tisíc korun, při posílání peněz by se mělo plátci vždy zobrazit jméno majitele účtu, na který obnos převádí. Česká národní banka na přípravě služby spolupracuje s Českou bankovní asociací. Zájem o provozování služby vyjádřilo zatím devět bank. Registr telefonních čísel bude spravovat centrální banka. Služba bude dostupná těm klientům bank, kteří o ni aktivně projeví zájem. Nová služba by měla podle České národní banky zjednodušit a zrychlit platební styk a pomoci k omezení chyb, kterých se někdy klienti dopouštějí při zadání chybného čísla účtu nebo kódu banky. Centrální banka zároveň slibuje maximální zabezpečení systému. "I s ohledem na nedávné kybernetické útoky na finanční instituce v Česku klademe nejvyšší důraz na zabezpečení všech plateb," uvedla banka. Centrální banka také při této příležitosti zopakovala své doporučení, aby lidé posílali peníze vždy pouze těm příjemcům, které znají a kterým důvěřují. Klienti by měli být zejména obezřetní při nevyžádaných žádostech o peníze, které mohou být podvodné. Česká národní banka varovala, že se zrychlováním plateb se také zkracuje doba, za kterou mohou lidé o své peníze přijít.

