Díla Karla Gotta i unikátní hodinky. Výtěžek aukce Galerie Kodl dostane Paměť národa

Výtvarná díla současných umělců, mezi nimi i dva oleje zpěváka Karla Gotta, nebo prototyp leteckých hodinek, jejichž výroba teprve začne, nabídne charitativní listopadová aukce Galerie Kodl. Výtěžek získá organizace Paměť národa, která v Česku vybudovala jednu z největších sbírek vzpomínek na světě.

Mária Švarbová: Lost in the Valley, fotografie, 2018. Slovenská umělkyně je talentovanou výtvarnicí, ale také autorkou reklamních kampaní pro Apple a držitelka řady cen. | Foto: Galerie Kodl

Karel Gott: Hurá do přírody, olej na plátně, 1987, 45 × 58 cm. Dílo zobrazuje mistrovo oblíbené téma ženského aktu, uchopené s jeho charakteristickou nadsázkou. | Foto: Galerie Kodl

Jedenáct výtvarných děl darovali do charitativní aukce umělci i klienti galerie. Zájemci si je nyní mohou prohlédnout na předaukční výstavě pražské Galerie Kodl, a to až do 27. listopadu. Následující den budou obrazy draženy na pražském Žofíně a on-line na portálu artslimit.com. Část z výtěžku, většinou polovinu z dosažené prodejní ceny díla, získá Paměť národa.

Projekt dlouhodobě zpřístupňuje badatelům i široké veřejnosti autentická svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. V databázi uchovává celé nahrávky, fotografie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů pomáhá Paměť národa poznávat nedemokratické režimy 20. století, nacismus a komunismus, a zkoumá fenomény, které je provázely.

"Paměť národa shromažďuje výpovědi lidí, kteří nebyli vidět, nebyli slyšet - a přitom často trpěli mnohem více než ti, o kterých víme. Mnohdy se postavili nepříteli statečněji a upřímněji než řada jiných, kteří se tím holedbají. Přál bych si, aby samotní aktéři a jejich rodiny měli radost z toho, že si jich veřejnost všímá, že si jich cení za to, co udělali. I proto připravujeme již poněkolikáté tuto charitativní aukci," říká Martin Kodl, majitel galerie.

V rámci této dobročinné dražby bude možné získat práce Josefa Bolfa, Stefana Milkova, Martina Krajce, Jiřího Petrboka, Zbyňka Sedleckého, Adama Štecha, Ivany Štenclové, Karla Štědrého a Márii Švarbové a také předloni zesnulého Karla Gotta, držitele mnoha hudebních ocenění, ale také nadšeného výtvarníka, který se postupně propracoval k vlastnímu, zcela nezaměnitelnému stylu.

"Letos je to 20 let, kdy moji kolegové začali natáčet příběhy pro Paměť národa. Za ta léta jsme se podle některých výzkumů stali třetí největší sbírkou vzpomínek na světě. Archiv funguje hlavně díky podpoře soukromých dárců. Galerie spolu s umělci, kteří do aukce věnovali svá díla, tak má zásluhu na tom, že Češi patří ke světové špičce v uchovávání příběhů svých předků," říká Kristýna Bardová, tisková mluvčí neziskové organizace Post Bellum, která za archivem vzpomínek stojí.

Zároveň se 28. listopadu bude dražit prototyp hodinek Prim MIG 15. Cena z prodeje poputuje na Vojenský fond solidarity.

"Na vývoji hodinek k možnému reálnému využívání armádními i civilními piloty se podíleli konstruktéři, designéři, odborníci z oboru letectví a samotní piloti. Výsledkem jejich práce je tento první a jediný prototyp. Ten podstoupil náročné testy v proudových stíhacích letounech, a stane se tak základem pro standardní výrobu," uvedla mluvčí Galerie Kodl Terezie Kaslová.

Pro zájemce o koupi výtvarných děl i hodinek, kteří se nemohou aukce zúčastnit osobně, se nabízí možnost dražit on-line přes web artslimit.com. "Limitace děl na tomto portálu již začala a bude ukončena v sobotu 27. listopadu ve 13 hodin. V neděli 28. listopadu v poledne začne živé přihazování. Je také možné si v galerii podat pevný či telefonický limit," dodala Kaslová.

Například díla zpěváka Karla Gotta startují na vyvolávacích částkách 350 tisíc a 360 tisíc korun, odhadovaná cena je milion až milion a půl u obou obrazů. Paměti národa bude věnováno vždy 20 procent z dosažené ceny. U ostatních děl, jejichž vyvolávací ceny jsou nižší, pak 50 procent.

Charitativní aukce bude součástí klasické aukce desítek dalších významných uměleckých děl, kterým dominují kresby Františka Kupky z cyklu Člověk a Země.