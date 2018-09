Obchodník na Wall Street si vydělá devět milionů ročně. Mzdy jsou nejvyšší od krize

Makléřské firmy zaměstnávají v New Yorku zhruba pět procent lidí, tři sta miliard, které stát loni vybral na daní, ale tvořilo pětinu všech vybraných daní.

New York - Průměrná roční mzda obchodníka na Wall Streetu se v roce 2017 vyšplhala na 422 500 dolarů (zhruba devět milionů korun), meziročně se zvýšila o 13 procent. Je tak nejvýše od finanční krize roku 2008. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil hlavní finanční kontrolor státu New York Thomas DiNapoli.

Zaměstnanci sektoru obchodu s cennými papíry mají tradičně nejvyšší platy ve městě. Pro makléřské firmy pracuje v New Yorku zhruba 200 000 lidí, což představuje necelých pět procent pracovních míst v soukromém sektoru.

Loni přesto toto odvětví odvedlo státu na daních 14 miliard dolarů (zhruba 305 miliard korun). To představuje téměř 20 procent ze všech vybraných daní.

Oboru stále dominují muži, pracují jich v něm více než dvě třetiny. A téměř dvě třetiny zaměstnanců makléřských firem v New Yorku jsou běloši.

Podle DiNapoliho zprávy nabízí nyní zprostředkování obchodů na newyorské burze zhruba 120 firem. Před vypuknutím finanční krize jich bylo více než 200. Zisky sektoru před zdaněním činily v první polovině roku 2018 podle zprávy 13,7 miliardy dolarů, o 11 procent více než ve stejném období loňského roku.