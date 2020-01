Elektrárna Počerady bude Tykačova. ČEZ nevyslyšel ekology, špinavého zdroje se zbaví

Novým majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Společnost ČEZ, dosavadní majitel elektrárny, nevyužila do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolala. ČEZ za elektrárnu získá dvě miliardy korun.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny.

Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZ. Druhá platila do konce loňského roku. "S ohledem na další kroky Evropské komise omezující stále více využívání uhlí v souvislosti s přechodem na bezemisní ekonomiku ČEZ tuto opci nevyužil," uvedl Kříž.

Finanční ředitel ČEZ Martin Novák v listopadu uvedl, že firmě nedává ekonomický smysl provozovat elektrárnu, pro kterou nemá svoje vlastní uhlí. Tím se podle něj Počerady liší například od elektráren Prunéřov, Tušimice a Ledvice, které spalují uhlí ČEZ.

Mimo smlouvu z roku 2013 stojí nabídka, kterou podal na koupi elektrárny Počerady předloni Tykač. Měl nabízet deset miliard korun, dozorčí rada ČEZ ale prodej neschválila. Možnou transakci tehdy kritizoval mimo jiné současný premiér Andrej Babiš (ANO), v té době ministr financí.

Prodej elektrárny ostře napadají ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ a že nový vlastník nebude investovat do technologií vedoucích k plnění nových emisních limitů. V listopadu ekologové uspořádali happening před budovou ČEZ. Zástupcům ČEZ předali petici s více než 10 000 podpisy proti prodeji elektrárny. Podle hnutí Arnika jsou Počerady spolu s elektrárnou Prunéřov nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Počerady s Prunéřovem a Tušimicemi jsou i největším českým zdrojem skleníkových plynů.

Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pětkrát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.