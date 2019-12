Nejšířenější lži o zdraví: doktoři tají lék na rakovinu, vyléčí ji zázvor nebo česnek

Moskva a Kyjev podepsaly dohodu o tranzitu ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. V platnost podle plynárenské společnosti Gazprom dohoda vstupuje ještě v pondělí a platit bude pět let. Platnost současné desetileté tranzitní dohody mezi Ruskem a Ukrajinou vyprší na konci roku. Podpis dohody potvrdil na sociálních sítích také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj Ukrajina dostane během následujících pěti let nejméně sedm miliard dolarů (159 miliard Kč).

Už 20. prosince Moskva a Kyjev podepsaly protokol o pokračování tranzitu ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Zároveň se dohodly, že urovnají nároky, které vůči sobě vznesly v souvislosti se spory kolem plynu. V pátek Gazprom zaplatil Ukrajině 2,9 miliardy dolarů (66 miliard Kč). Kyjev se zavázal, že na oplátku stáhne veškeré žaloby, o nichž soudy zatím nerozhodly.