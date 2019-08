Na vrácení peněz za léky dosáhne letos více lidí. Nejvíce je mezi nimi seniorů

Více lidí než loni dostane letos od zdravotní pojišťovny peníze za doplatky zaplacené v lékárně za léky na recept. Pojišťovny vrací částku, kterou zejména starší senioři zaplatili navíc nad takzvaný ochranný limit, který je pro starší 70 let stanovený na 500 korun, u mladších seniorů a dětí na tisíc korun. Loni vyplatily za celý rok pojišťovny přes 560 milionů korun.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která je s asi 5,9 miliony klienty největší českou zdravotní pojišťovnou, za první pololetí vrátila 162,3 milionu korun. Proti loňskému roku je to o 30 milionů více.

V roce 2017, před snížením ochranných limitů z 2500 korun pro mladší seniory a děti, to bylo jen asi 11 milionů. Nejčastěji peníze vracejí pojišťovny podle mluvčího Vlastimila Sršně seniorům nad 70 let.

Z celkem 253 tisíc pojištěnců VZP, kteří dostali peníze zpět, jich bylo téměř 226 tisíc. Naopak pojištěncům v produktivním věku, u nichž je ochranný limit pět tisíc korun, vracela pojišťovna peníze jen v 1697 případech. Celkem jim vyplatila 13,7 milionu korun. Loni za první pololetí peníze vracela 221 tisíc pojištěnců.

Druhá největší Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, která má asi 1,3 milionu klientů, vrátila 30,4 milionu korun, téměř o osm více než loni. "Částka se rozdělí mezi 37 557 klientů, což znamená, že vratku za přeplatek na léky dostane o 4557 lidí víc než za stejné období loňského roku," uvedla mluvčí pojišťovny Hana Kadečková.

Peníze složenkou nebo na bankovní účet

Většinou dostanou lidé od pojišťovny složenku, s níž si dojdou částku vyzvednout na poštu. Těm, kteří si o to požádají, posílají pojišťovny peníze přímo na bankovní účet. Zvažuje se i varianta, že by se peníze nevracely, ale lidé by po dosažení limitu doplatek rovnou v lékárně nemuseli platit.

Přehled doplatků si klient může od pojišťovny vyžádat, dostupný je také na jejich webových portálech, pokud k nim má pojištěnec zřízený přístup.

Po snížení ochranného limitu v roce 2018 pojišťovny za celý rok vrátily klientům šestkrát vyšší částku. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění měla za cíl snížit spoluúčast sociálně citlivějších skupin obyvatel. Limit na doplatky se počítá z nejlevnější varianty léku se stejnou účinnou látkou, může tak být reálně nižší než částka, kterou pacient skutečně zaplatil, kvůli marži lékárny nebo pokud si vybral dražší variantu léku.

Systém veřejného zdravotního pojištění letos hospodaří přibližně s 320 miliardami korun. Zdravotním pojišťovnám přicházejí z pojištění, které odvádějí zaměstnavatelé za své zaměstnance nebo živnostníci, jde asi o 222 miliard. Za seniory, děti a ostatní státní pojištěnce, kterých je asi polovina, se platí ze státního rozpočtu 1018 korun měsíčně, celkem kolem 65 miliard korun. Zdravotní péče ale státní pojištěnci čerpají většinu.