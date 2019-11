Nezaměstnanost v Česku zlomila další rekord. Volných míst ale postupně ubývá

Nezaměstnanost v Česku klesla v říjnu na 2,6 procenta. Předtím se tři měsíce za sebou držela na úrovni 2,7 procenta. Bez práce bylo minulý měsíc 196 500 lidí, což je nejnižší říjnová hodnota od roku 1996. Zaměstnavatelé ovšem nabízeli více než 337 000 volných pracovních míst - tedy o 8000 méně než v září. Nová data v pátek zveřejnil Úřad práce.

Zaměstnavatelé měli v říjnu zájem o nové pracovníky především v technických profesích. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích.

Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v Jihočeském a Pardubickém kraji, a to shodně 1,8 procenta. V Praze činil podíl nezaměstnaných 1,9 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných má tradičně Praha-východ, a to 1,1 procenta. "Poprvé od devadesátých let byl ke konci října v Česku jen jediný okres s mírou nezaměstnanosti převyšující pětiprocentní úroveň, a to Karviná, kde míra nezaměstnanosti vykázala hodnotu 6,4 procenta," připomíná ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.

Zaměstnavatelé v říjnu ovšem nabízeli o 8000 volných míst méně než v září a o více než 13 tisíc pozic méně než v srpnu. Nejvíce jich bylo v české metropoli, a to přes 72 000. Následuje Středočeský kraj s 57 000 volnými místy. V celorepublikovém průměru připadá na jedno volné pracovní místo 0,6 uchazeče.

"Pracovní trh se v současnosti pohybuje na svých limitech. Nezaměstnanost vyjádřená podílem nezaměstnaných osob je rekordně nízká a možnost jejího dalšího poklesu je již velmi omezený. Navíc se ze strany firem začínají objevovat signály slabší poptávky po nových zaměstnancích, což ostatně dobře ilustruje právě klesající počet nabízených pracovních pozic," vysvětluje analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Situace na pracovním trhu však zatím podle něj z pohledu zaměstnanců zůstává i nadále příznivá a mírné zpomalení domácí ekonomiky se do podílu nezaměstnaných osob zatím v podstatě nepromítá.

V evidenci Úřadu práce jsou nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v říjnu 42,4 roku, průměrná délka nezaměstnanosti byla 511 dnů.

Podle generální ředitelky ÚP ČR Kateřiny Sadílkové rozhoduje o tom, kterého zaměstnavatele si uchazeč nakonec zvolí, více aspektů - například výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo jeho ochota slevit z původních požadavků. "Na druhou stranu je třeba říci, že řada zaměstnavatelů už flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil a přikročila k úpravě svých požadavků tak, aby odpovídaly současnému trhu práce," uvedla Sadílková.

Zhruba 23 procent uchazečů je bez práce déle než 12 měsíců. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných ale klesá. Za uplynulý rok se snížil o 6,8 procentního bodu. Ve srovnání s rokem 2017 je pak o 14 procentních bodů nižší.

Loni v říjnu byla míra nezaměstnanosti 2,8 procenta.