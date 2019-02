Největší čmuchalové v Česku: Facebook, finanční správa, vysavač a Petr Stuchlík

Masivní zneužití dat na internetu, slídění berních úředníků po útratách ze svatebních hostin, špionský vysavač a neúspěšný kandidát na pražského primátora za ANO Petr Stuchlík. To jsou vítězové čtrnáctého ročníku soutěže Cen Velkého bratra, která oceňuje největší slídily.

Nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) oznámila vítěze Cen Velkého bratra (Big Brother Awards). Anticenu za šmírující aktivity získaly v rámci čtyř základních kategorií společnosti Facebook, Finanční správa ČR, iRobot a Petr Stuchlík.

Facebook získal zlato v kategorii Dlouhodobý slídil za invazivní a dlouhodobě nezodpovědný přístup k osobním datům uživatelů i dalších osob. "Společnost, která patří k největším datožroutům digitálního světa v roce 2018 celou řadou skandálů ještě předčila skandály spojené s přístupem ke zpracování dat z let minulých," říká Jan Vobořil, ředitel IuRe a zároveň jeden z devíti porotců soutěže.

Porota podle něj Facebook ocenila za sérii skandálů v čele s kauzou Cambridge Analytica, bezpečnostními mezerami, které umožnily neoprávněný přístup k desítkám milionů účtů nebo neetické praktiky při sledování obsahů mobilních telefonů užívaných dětmi. "Rok 2018 tak byl v životě této společnosti dalším dokladem jejích nezákonných a neetických praktik při nakládání s osobními údaji uživatelů Facebooku, ale i dalších osob, které se snaží této sociální síti vyhýbat," komentoval ocenění Vobořil.

Cenu za úředního slídila si vysloužila Finanční správa ČR za vyžadování informací o svatebních hostinách od novomanželů. V rámci akce spojené s podezřením proti konkrétní restauraci nepřiznávající příjmy zaslal Finanční úřad Olomouckého kraje novomanželům, kteří dle informací z matrik uzavírali sňatek v určitý den, výzvu k dodání informací o jejich svatební hostině jako byla útrata, počet hostů, místo hostiny a místo, kde hosté byli ubytováni.

Pokud by informace nedodali, hrozily jim statisícové pokuty. "To, že jde o střelbu naslepo, dokládá i skutečnost, že takto byli osloveni i novomanželé, kteří měli svatební hostinu doma," říká Vobořil.

Samotnou oprávněnost výzvy následně zpochybnila řada expertů na daňové právo. Extenzivní výklad rozsahu pravomocí a potlačení zásady přiměřenosti v daňovém řízení nicméně posvětilo svým vyjádřením následně i Generální finanční ředitelství či ministryně financí Alena Schillerová. "Jestliže původně bylo možno brát postup Finančního úřadu Olomouckého kraje jako exces, tak tyto reakce ukázaly na to, že oceněna by měla být Finanční správa ČR jako celek," dodal ředitel IuRe.

Cenu pro Firemního slídila obdržela společnost iROBOT za své špehující vysavače Roomba, které mají přispět k vybudování skutečně "inteligentní" domácnosti. Vysavače dokážou sbírat osobní údaje o místnostech, v nichž se pohybují včetně například snímků, jak potvrzuje ve svých pravidlech ochrany soukromí sama společnost iRobot.

Tato data dále mohou být propojována k marketingovým účelům s řadou dalších osobních údajů klientů, které iRobot sesbírá z jiných zdrojů včetně údajů o životním stylu, volnočasových aktivitách, příjmech a podobně. Společnost se přitom snaží údaje dále sdílet s firmami jako je Amazon či Google.

V kategorii Výrok Velkého bratra zabodoval někdejší kandidát hnutí ANO na pražského primátora Petr Stuchlík. Když měl minulý rok okomentovat volební nápad svého hnutí, aby do stovek pražských škol byly instalovány bezpečnostní kamery, tak pronesl: "… Nedokážu si představit, proč by náš návrh školy odmítly. Není to nic proti ničemu a je vždy lepší, když tam bude bezpečno…"

Stuchlíka nenapadlo, že by kamery mohly někomu vadit kvůli tomu, že jde o zásah do soukromí učitelů, studentů či jejich rodičů. Ocenění si ale výrok zasloužil i za nekritický přístup k přínosu kamer pro zvýšení bezpečnosti ve školách. Proti Stuchlíkově nápadu se postavili představitelé některých škol.

Vedle negativních ocenění však IuRe udílí v rámci soutěže také jedno pozitivní. Letos získal cenu Edwarda Snowdena za ochranu soukromí si spotřebitelská organizace BEUC, která zastřešuje spotřebitelské organizace napříč Evropou včetně například české organizace dTest.

Organizace podala koordinovaný podnět ke kontrole společnosti Google dozorovým úřadům v sedmi členských státech EU včetně Česka. Podnět upozorňuje na porušování předpisů o ochraně osobních údajů při získávání informací o poloze uživatelů tímto internetovým gigantem.

"Porota ocenila zejména rychlý a koordinovaný postup, který reagoval na studii norského člena BEUCu Forbrukerrådet ‚Every step you také‘ poukazující na konkrétní praktiky, které v rozporu s GDPR Google používá k manipulaci uživatelů k tomu, aby umožnili přístup k citlivým údajům o poloze jejich mobilního telefonu," zdůvodnil Vobořil.

Oceněno bylo i to, že kritizovaná praxe neetických či dokonce nezákonných praktik při získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů je rozšířeným fenoménem zejména v digitálním prostředí.

Soutěž Big Brother Awards je nazvána podle románu George Orwella 1984, ve kterém vládne diktatura Strany, která pomocí neustálého slídění potlačuje jakoukoliv individualitu a tlačí lidi k tomu, aby přestali myslet a dali se dokonale ovládat. Ceny byly poprvé udělovány ve Velké Británii v roce 1998. V Česku se začaly vyhlašovat od roku 2005.